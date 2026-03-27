Dua Lipa da el salto a la comedia: protagonizará 'Peaked', la nueva apuesta de A24

Además de la cantante el elenco de Peaked, incluye a Emma Mackey, Connor Storrie de Heated Rivalry, Laura Dern, entre otros

La cantante de origen albanés firmó con Warner Records en 2014 y lanzó su álbum debut homónimo en 2017.

Dua Lipa trasciende de los escenarios artísticos al cine con un papel clave en Peaked, la nueva comedia de A24 que aunque aún no se revela el tráiler ya genera expectativa por su elenco y trama. La artista de origen albanés y kosovar se suma a este proyecto audiovisual que marca un gran paso en su carrera como actriz, esta vez con mayor protagonismo en una producción que promete humor y crítica generacional.

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UN ELENCO QUE PROMETE

La película contará con la participación de figuras destacadas como Emma Mackey, Laura Dern y Simone Ashley, consolidando un reparto diverso y potente.

Además, el proyecto está dirigido por la actriz estadounidense Molly Gordon, quien también forma parte del elenco y lidera esta propuesta que combina comedia con una mirada crítica sobre las relaciones sociales.

Bajo su dirección, la coautora del guion será Allie Levitan quien también figura como productora ejecutiva.

UN NUEVO RETO EN SU CARRERA

La participación de Dua Lipa en Peaked confirma su creciente interés por el cine, luego de sus apariciones en Barbie y Argylle. Su participación en Barbie con la canción Dance the Night le otorgó a la reconocida cinta filmográfica un top 10 en el Billboard Hot 100.

Aunque los detalles de su nuevo personaje se mantienen en reserva, se sabe que tendrá un rol más relevante dentro de la historia, lo que representa un nuevo desafío en su evolución artística.

UNA HISTORIA DE NOSTALGIA Y CAOS

La trama gira en torno a dos exreinas de la secundaria que, una década después, intentan revivir sus días de popularidad durante una reunión de exalumnos.

Lo que comienza como un reencuentro cargado de nostalgia pronto se transforma en una serie de situaciones incómodas, revelaciones y tensiones que cuestionan el paso del tiempo y las identidades construidas. Esta producción se caracterizará por su enfoque hacia las dinámicas sociales tanto de la adolescencia como la adultez joven.

A24 Y SU SELLO INCONFUNDIBLE

Detrás de Peaked está A24, estudio reconocido por apostar por historias originales y arriesgadas que suelen convertirse en fenómenos culturales como Euphoria y Moonlight.

La producción comenzará en abril, lo que indica que el proyecto avanza rápidamente y podría convertirse en uno de los estrenos más comentados en los próximos años.

La reconocida compañía está involucrada tanto en la producción como la comercialización del filme junto a David Hinojosa, Molly Gordon y Zach Nutman.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Pese a que la intérprete de Levitating aún no ha lanzado nueva música en 2026, su incursión en el cine demuestra que su carrera sigue expandiéndose hacia nuevos horizontes.

Mientras sus fans esperan noticias sobre su próximo álbum, la artista continúa construyendo una faceta actoral que, poco a poco, se convierte en una apuesta seria dentro de la industria del entretenimiento

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