Ahora es una fiesta de disfraces, los orígenes de Halloween, el último día de octubre, provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3 mil años. También es conocido como el Día de las Brujas.

Natalia Oreiro: "Ya no soy la Muñeca Brava, ahora soy la abuela" Leer más

El festejo pagano se celebraba en Irlanda, cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y daba comienzo el año nuevo celta. Es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos en el que los niños y adultos regalan caramelos y chocolates. Se ha extendido a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica, incluyendo Ecuador. Por la pandemia el año pasado se celebró en casa.

Diego Spotorno Archivo

Diego Spotorno

El actor Diego Spotorno prefiere contar una anécdota cuando se disfrazó en un Halloween. “Tenía como 20 y pico de años, como no sabía de qué disfrazarme agarré una base de mi mamá para parecerme a un zombi, lo que no sabía es que esa base había expirado hace un montón de tiempo, en la discoteca comenzó a picarme la cara, no soportaba. No me salía el maquillaje, me llevaron a la clínica de emergencia. Estuve en casa sin salir porque tenía la cara reventada. Fue el peor Día de Brujas”.

Cristina Reyes

A la parlamentaria andina Cristina Reyes le gustaría vestir como la Mujer Maravilla. “Hace años no me disfrazo, la última vez que lo hice fue de gitana. Sería lindo de la Mujer Maravilla, me agrada ese personaje”.

El Chef Beto. Archivo

El Chef Beto

Según el chef Beto se disfrazaría de rocanrolero porque “me gustan los escenarios, las luces, la música, el espectáculo, la batería con la banda, la bulla y la locura con la gente”.

Isaac Delgado

“Me disfrazaría de un guardia de la serie 'El juego del calamar', de Netflix, porque transmite seguridad y autoridad”, comenta el presentador Isaac Delgado, de RTS.

Nino Touma Cortesía

Nino Touma

Cuando se le pregunta al creativo de moda Nino Touma de qué se disfrazaría en el Día de las Brujas, lo primero que responde es “de país” por la situación crítica que atraviesa Ecuador en lo referente a lo social y económico. Luego comenta “prefiero algo divertido. Tengo dos opciones, ángel o demonio. Un ángel diferente o de Lucifer, como el de la serie de TV. Pero tendré que usar una súper faja para lucir la cinturita del actor”.

Dieter Hoffmann

A decir del presentador Dieter Hoffmann, de Vito TVO, su disfraz favorito es “El duro”, de El juego del calamar, el personaje que viste de negro completamente porque “soy el duro de la farándula digital”.

Pedro Pablo Duart

El exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, expresa: “Soy muy aburrido. No me disfrazo ni lo festejo. Y viendo todo lo que está pasando en la ciudad no tengo motivos para celebrar nada. Estoy preocupado por la inseguridad y la falta de equidad que existe en los sectores populares. Me dirán aguafiestas, pero es la verdad”.