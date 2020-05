Denisse Angulo: una mamá tiktoker

La imagen de la madre entregada solo al hogar quedó en el olvido y Denisse Angulo es la prueba de la modernidad. Su mejor herramienta de trabajo, diversión y educación está en la punta de sus dedos. A sus 27 años es una de las personas más populares en los medios sociales de Ecuador y su lado materno lo muestra sin ningún tapujo.

La televisión es el trampolín que la lanzó a la fama pero ahora, como toda influencer, cuenta su vida a su estilo y con sus propios medios.

Denisse forma parte del selecto grupo local que puede presumir de tener más de un millón de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las personalidades con más impacto en redes sociales. “Yo estoy en mi salsa. Aquí puedo usar mi humor y mostrar mi vida... Algunas personas piensan que soy formal porque me conocieron en PluriTV”, expresó.

Las fotos y los videos son parte de su rutina y a sus hijos no se les hace nada extraño aparecer en el trabajo de su mamá. Santi, de 3 años, y Martín, de 1, son los más espontáneos cuando Denisse está grabando y aparecen de sorpresa. “A veces tengo listo mi video y cuando estoy editando veo que están bailando atrás. Ahí se quedan”, dice entre risas.

Esto gana un actor de telenovela en México y Ecuador Leer más

Aunque ella es la famosa, cree que no puede dejar a su familia fuera de sus logros y su día a día. “Es verdad que comparto mucho de mi vida personal en mis redes, pero los cuido a todos. Con mi esposo siempre consideramos todo. A veces pensamos que de grandes nos vayan a decir que compartíamos alguna foto muy chistosa, pero en su mayoría son momentos lindos en familia”.

En estos días de aislamiento Denisse tiene puesta la mira en concretar varios proyectos personales y sacar adelante los emprendimientos familiares.

Así nació en Tik Tok

En 2015 la red social Musicly era muy famosa, permitía hacer doblajes y sincronización de labios con canciones famosas. Denisse era una de las entusiastas de esa aplicación. “Pero la instalaba y la desinstalaba. No era muy constante porque no se podía hacer mucho. Antes de que arranque la cuarentena la volví a bajar y la probé y estoy enganchada. Saca mi lado más cómico”, contó.

TikTok podría ser considerada una red de adolescentes, pero ella ha probado que con carisma y originalidad puede alcanzar muchas cosas, entre ellas más de 200 mil seguidores. Allí Santiago y Martín, sus pequeños hijos, también son parte de sus grabaciones. “Me he dado cuenta de que ya no les gustan tanto las fotos, prefieren bailar”. @dnisangulo es su usuario en la plataforma musical.

Una pausa a la Televisión

Denisse fue presentadora del programa cultural PluriTv. Su último proyecto televisivo fue el matinal Ya es medio día, que transmitió Canal Uno. Hace pocos días le notificaron a todas las personas del espacio que no continuaba el proyecto. “Recibí un mail con esta noticia. Me apena porque era un proyecto que me encantaba y mis compañeros eran maravillosos. A quien más voy a extrañar es a la Nena Gutiérrez”. Por ahora continúa frente al micrófono en Radio Élite y Fedeguayas TV.

Las redes son su aliado para celebrar

Este Día de la Madre será diferente y a la distancia. Denisse y Maykol tienen por costumbre salir a cenar con sus madres, pero este año no será posible por las restricciones de movilidad. Se quedarán en casa y tendrán la visita de la abuela paterna. Mientras que Denisse espera poder ver a su mamá un momentito y abrazarla. “Si no es posible, solo será por vídeollamada”, explicó. Ella agradece que todos se encuentran sanos en su familia.