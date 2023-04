Dayanna Monroy se despide de Teleamazonas

La emisión del noticiero 24 Horas, de Teleamazonas, la noche del 15 de abril, fue la última para la periodista Dayanna Monroy, quien le dijo adiós a la que fue su casa televisiva durante nueve años.

Aunque hubo rumores de que pasaría a Ecuavisa o a Telemundo, aquello solo fueron especulaciones. En conversación con EXPRESIONES, Dayanna, de 33 años, aseguró que se iba a Estados Unidos, tras ser contactada por una productora de noticias que vio su trabajo y perfil en las redes sociales.

Las múltiples investigaciones que realizó, sobre todo, al destapar la corrupción que empezó durante la pandemia de la COVID-19, en Ecuador, la pusieron no solo en el ojo público a nivel local, sino además internacional.

La Sociedad Interamericana de Prensa critica "acoso judicial" a Dayanna Monroy Leer más

Fue entonces cuando otra productora extranjera le hace una nueva propuesta laboral difícil de desechar, sobre todo porque era la oportunidad que estaba esperando para cumplir su meta de expandirse internacionalmente.

“Lo de Telemundo no está cerrado, es solo una propuesta que está, pero tengo dos que se cerraron. Son dos productoras distintas de Estados Unidos, una en Los Ángeles y otra en Miami. Esas ya están”, comentó la periodista, quien por cuestiones de seguridad no quiso decir la ciudad donde va a radicar, ni tampoco la fecha exacta de su salida del país.

Recalcó que parte importante de poder viajar sin preocupaciones por su estatus de migrante es la visa que le otorgaron las autoridades estadounidenses. Es un documento especial con todos los beneficios, con el que puede trabajar sin complicaciones y al que solo se accede por los méritos conseguidos.

“Cuando me hicieron la propuesta de trabajar empecé a investigar y supe de esta llamada visa de habilidades extraordinarias que te la dan siempre y cuando seas el mejor en lo que haces. Te piden reconocimientos, entrevistas, que tu periodismo haya revelado cosas, en mi caso fue lo que ocurrió en la pandemia. A eso se suma que justo la embajada norteamericana me dio un reconocimiento por mi trabajo, la UDLA también, entonces todo eso sumó y me dijeron que sí”, relata la periodista, quien todavía se sorprende por la rapidez con la que obtuvo el documento que le abrirá las puertas a un lugar al que no todos pueden acceder.

Nuevo amor de Carolina Jaume es la expareja de Marcela Aguiñaga Leer más

Su trabajo periodístico para ambas productoras se va a transmitir en varias plataformas. Aunque su deseo, confiesa, es en algún momento trabajar en la televisión que es su escenario, su campo de acción, lo que le gusta y apasiona.

No viaja sola, lo hará en compañía de su esposo, el asesor político español Pedro Pardo y de su gato Comandante. Las plantas, que tanto ama, se las dejó a su mamá, ya que no tiene fecha de retorno.

¿Quién ocupará su lugar en el canal? Carlos Castañeda, director nacional de noticias del ‘lindo canal’ aseguró, desde Miami, donde se encuentra de vacaciones, que “seguramente se hará un concurso”.