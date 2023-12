Danna Paredes, pasión por los reinados

Tiene 19 años y es la actual Estrella de Octubre. Danna Paredes Cárdenas estudia Comunicación Social, pero además modelo y bailarina.

Si algo la caracteriza es su cabello rizado, que cuida con productos orgánicos. Dice que no sale de casa sin un atomizador de agua y crema para peinar. “Mi pelo debe estar perfecto siempre. No hay mujer fea, la clave es saber arreglarnos para mostrar nuestra mejor versión”.

También están sus sueños, entre los que cuenta está el de ser coronada como la mujer más bella del país. “Me gusta el mundo de los reinados. Me estoy preparando para en un futuro ir al Miss Ecuador”.

Inició su camino en los reinados con la banda de Estrella de Octubre, su meta es la corona de Miss Ecuador. G7 pro (IG @g7proec).

¿Una mujer con pantalones o de faldas?

Me quedo con los pantalones. Por ser bailarina y reina debo estar de un lado a otro y esa prenda me brinda comodidad.

¿Qué no puede faltar en tu cartera?

Maquillaje, celular, un cambio de ropa, zapatos, perfume, pañitos húmedos y menta. Me gusta estar lista para la ocasión. Siempre respeto los códigos de vestimenta.

¿Se ha hecho retoques?

Todo es natural. Pero no estoy en contra de las cirugías estéticas. Si alguien necesita esa ayudadita extra y lo desea hacer, está bien.

¿Qué es lo que más cuida de su cuerpo ?

El abdomen. Tengo facilidad de engordar, así que hago ejercicios y como de manera saludable.

¿Con qué aroma se identifica?

Me encanta la flor de jazmín. Es sutil, elegante e imponente.

¿Utiliza alguna aplicación para asesorarse en la moda?

Pinterest es mi preferida.

¿Un referente de moda?

Denisse Angulo, me encanta como se viste. A ella todo lo que se pone le queda bien.

¿Se considera esclava de lo fashion?

No soy esclava, pero sí seguidora de la moda. La adapto a mi estilo, sensual, elegante y sobrio.

¿Cómo es su estilo cuándo no está delante de un público ni en un escenario?

Es básico, vestido con zapatos deportivos o una camisa con pantalón.

EL MEJOR REGALO

Si algo le gusta a Danna Paredes en este mes de diciembre es compartir con sus seres queridos. “En Navidad, celebramos con una cena en la que conversamos lo que nos ha pasado en el año. En fin de año, como tradición, esperamos a que sean las 12 de la noche, cenamos, comemos las uvas y nos quedamos en casa. No acostumbramos a salir más que para la quema del Año Viejo”.

Su papel como Estrella de Octubre no queda de lado. Su labor, dice, empezó hace un mes. Ha visitado algunas fundaciones “que me han permitido contribuir con un granito de arena, la verdad no es mucho, pero es de corazón”.

Todavía tiene pendiente un desayuno para más de 300 niños, con actividades interactivas y brigadas médicas. “Eso se hará con el Banco de Alimentos y Acorvol”. A esto se suma la fiesta navideña en el barrio en el que nació.

“La Navidad es un tiempo especial para celebrar al lado de aquellos que más amamos. El mejor regalo que podemos encontrar bajo el árbol es la familia felizmente reunida”, concluye.

Créditos. Fotos: G7 pro (IG @g7proec). Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Jenniffer Piombo (IG @jennifferpiombomua). Locación: Hotel Sheraton (IG @hotelsheratonguayaquil).

