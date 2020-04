María Enriqueta Banda: "Voy a regresar con honores"

No recuerda la edad exacta, pero sí la sensación del aplauso de sus primeras obras. Su tarima, la mesa de su casa. Bastaba una falda y bailaba. La música envolvió su hogar, gracias a los instrumentos que tocaba su padre, el ingeniero Rodrigo Banda o el cántico de ópera de su abuelo materno, Alfonso Calero.

El talento heredado e innato estaba, tocaba pulirlo, por eso la inscribieron en clases de las maestras Janet Vivar, Esperanza Cruz, Inge Bruckman y Noralma Vera, así dio inicio a su formación en danza clásica. Sus juegos de niña consistían en montar coreografías con sus hermanas y amigas.

Rememora que de pequeña decía que quería ser famosa y no lo expresaba desde la arrogancia, sino desde la determinación. En su reciente paso por Guayaquil (reside en Miami desde hace 31 años), su madre Mayra Calero, le mostró una carta en la cual escribió: “Van a estar orgullosos de mí, voy a regresar con honores”, frase que la interioriza desde entonces.

Al terminar el colegio viaja a Estados Unidos. Confiesa que en secundaria la catalogaban de malcriada, que solo quería llamar la atención y la mandaban a sentarse, pero que en Norteamérica su manera de ser inquieta, curiosa y creativa era aplaudida y no reprimida. “Allí acepté mi verdadera identidad, me decía no estoy mal. Me considero una mujer capaz, inteligente, me hubiera ido bien trabajando en un banco, pero me hubiera muerto, esto es lo mío”.

En el país americano audiciona para una empresa de ballet, mas le dijeron que su técnica no era tan buena, esas palabras le rompieron el corazón, pero decidió prepararse más. En 1989, representa a Kean University en el Concurso Nacional de Danza de Universidades, y gana el primer lugar, junto al cuerpo de baile dirigido por William Chaison, su maestro de jazz y danza contemporánea.

Pionera del teatro musical

Luego retorna a Ecuador y funda en el 86 Danzas Jazz y dos años después monta su primera producción ‘Una noche en Broadway’. “El público comentaba que no sabía qué iba a ver, pero salió satisfecho. Fui puerta a puerta buscando auspicio. Les decía quiero hacer teatro musical, pero en esa época no había internet y pocos habían viajado a Nueva York a ver un espectáculo de este tipo. Me tocó hacer los sets, el vestuario, un trabajo fuerte”.

Junto a su compañía monta 14 obras al año. Han presentado más de 400. Cortesía

Compañía y compañero

Nuevamente regresa a EE.UU. y se une a la compañía Area Stage Co., del productor y director cubano John Rodaz, su actual esposo. Llevan 30 años impactando el perfil cultural de la región sur de este país, lo cual le ha permitido obtener premios como el Remy Award 2014 por su contribución al teatro infantil en la Florida . Tres años después fue elegida Mujer del Año por la Cámara de Comercio de Coral Gables . Recibió el premio Carbonell como directora y productora de teatro , siendo la primera hispana en lograrlo.

Este año la Miami-Dade Parks Foundation le entregará el galardón ‘En compañía de Mujeres’, categoría arte y entretenimiento , por su aporte a la comunidad (evento postergado por el COVID-19). Este reconocimiento lo han recibido Celia Cruz y Gloria Estefan.

“En nuestra compañía se pueden formar en conservatorio, teatro profesional, está el proyecto de inclusión con 300 estudiantes con discapacidad y pronto abriremos el área lgbtq, con actores de todos los colores”.

Afirma que Dios es el director de su existencia y le agradece por incluir a John en la obra de su vida. Él es su mejor amigo y, a ratos, lo llama ‘ñaño. “Cuando veo películas románticas digo… yo vivo ese tipo de amor con él, soy afortunada”.

Junto a su esposo, el director y productor de teatro John Rodaz, y Preston Howell. Cortesía

Sus chicos, su orgullo

De su escuela han salido artistas como Óscar Isaac, quien ha participado en la saga de Star Wars, X-Men: Apocalipsis, entre otros. “Lo preparamos para audicionar en la prestigiosa escuela de música y artes escénicas Juilliard, mi esposo es su coach de actuación”. Cita a Preston Howell, quien destacó en la temporada número 17 del concurso The Voice. Hoy forma parte del grupo Acapop Kids. Está orgullosa del trabajo de Frank Oliva, un joven escenógrafo, que diseña sets para Broadway. La lista sigue y los aplausos de la maestra también...

Planes en la mira

Está trabajando en una obra con un productor de Broadway, también asesora a personas que están escribiendo para Netflix. Tiene planificado producir una obra en Londres. Dice que cuando sea grande quiere hacer más cosas, su naturaleza es inquieta. Quiere retomar el romance con el séptimo arte . Otra de sus metas es hacer un masterado para ser maestra universitari a, ama la docencia.

Siempre busca algo qué hacer y cuando puede... retorna a su tierra. Y sí, regresa con honores, con el privilegio de ser feliz, sentirse realizada, seguir creciendo y de volver a ver amigos y familiares.

Personal

Tiene un título en Lenguas Modernas, una certificación en Manejo de Empresas sin fines de lucro, y otra en Artes en la Educación.

Junto a su compañía monta 14 obras al año. Han presentado más de 400.

Trabajó en producción para Universal Studios, Fox y HBO.

Admira a sus hijos, Melissa, Anthony, William, Rachel (tiene un grupo de salsa) y Giancarlo, (escribe, dirige y compone).

