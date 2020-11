Chocquibtown: Se liberan de lo tóxico

El grupo colombiano Chocquibtown vuelve a conectar con el público de Ecuador en un año en el que, pese a estar “encerrados”, han trabajado el doble. Con cuatro sencillos hechos desde su casa, ahora presentan Amor tóxico, con el que denuncian ese tipo de amores que no hacen bien.

Goyo y Tostao, desde su casa en Bogotá, explicaron los motivos para hacer este tema con el que colaboran junto a Dalex. Los artistas urbanos ya acumulan más de millón y medio de reproducciones con una canción que salió el 6 de noviembre.

¿Creen que se han vuelto más humanos?

G: Yo creo que sí. Total.

T: Te vuelves más humano cuando extrañas a la gente que quieres. Extrañamos también eso de la conexión y viajar. Hoy estaríamos contigo en tu país y nos daríamos un abrazo. Eso nos falta.

G: Yo creo que todos los humanos vivimos lo mismo. Estamos en empaques diferente pero todos les hacemos el frente a las mismas situaciones. Es lindo acompañar a la gente en lo que pasen y quizá ayudarles a tomar decisiones. Son temas que vivimos día a día.

¿Quién es el más tóxico de ustedes?

G: Yo soy súper tóxica con mi perfección. Es positivo, sí. Pero también es malo en la misma medida que uno sufre.

¿El amor romántico para los latinos debe ser tóxico?

G: No es ser demandantes en el amor, es más de la manera en la que uno recibe. Eso es bonito de los latinos cuando no es en exceso. Nosotros entregamos mucho.

Desde su casa

¿Cómo están haciendo con esta nueva modalidad del teletrabajo?

Hemos cambiado todo y le dedicamos más tiempo a hacer música, atendiendo a la prensa, conciertos virtuales… Pero ha sido algo tan positivo en medio de esta incertidumbre, que hemos visto resultados. Le estamos dando sin parar.

¿Trabajar online cansa más que la rutina anterior?

Depende… En casa no hay límite de horarios, todo es a tu tiempo. Con respecto a lo de hacer shows y espacio específico y la experiencia de la gente es muy bonito… quita tiempo pero valoras a la gente estar presente.

¿Es una pérdida de la privacidad del artista que nos muestre su sala, por ejemplo?

Yo creo que sí. Nosotros no somos de los que ponemos cada detalle en nuestra vida personal en redes sociales. Hay artistas que les gusta contar todo aquello que les pasa. A nosotros, en cambio, nos gusta hacerlo muy natural. Que no trato de hacerlo para demandar atención. Es siempre cuando me nace y eso hace que sientas que sí se meten un poquito en tu intimidad pero, al mismo tiempo, te va dando la pauta de que la gente quiere ver más de ti, más allá de las canciones.

Así reventarán el 2020

“¡Uff... un año caótico!”, suelta Goyo irreverente, mientras que Tostao asegura que lo que quieren es hacer un repaso. “Tantas canciones que sacamos. Humano, Qué lastima, ChocQuibHouse… No sabemos si viene más música. Pero venga o no, tenemos la tranquilidad de que pasamos en medio de la tormenta un 2020 con mucho provecho creativo y queremos terminarlo con la familia. Unirnos y vacilarlo con un abrazo. Nos los merecemos”, acota.

La Gloria para Goyo

Gloria Emilse Martínez Perea (Goyo), vocalista de la banda, se ha convertido en una de las mujeres más importantes de la industria artística. Por eso La Academia del Grammy Latino le rendirá tributo esta noche en su gala número 21. Ella será premiada con el Leading Ladies of Entertainment, un galardón especial que también recibirán la cantautora estadounidense Selena Gómez, la periodista María Elena Salinas y la abogada Ángela N. Martínez. “El homenaje para mí es súper importante porque me impulsa a seguir trabajando en esto que es lo que siempre he hecho. Es una enseñanza para mí como mujer y como persona por ser reconocida por La Academia por hacer esto que era tan personal. Nosotros siempre hablamos de nuestras raíces, de nuestra cultura, de la diversidad. Y de la diversidad de la música, porque nosotros, como artistas urbanos, a veces nos ubican en el ‘no lugar’ y, a veces, es como un deseo de encasillar. La música para mí es poder tener la fortaleza de contar cosas que me pasaron. Ahora pongo todos los dardos para seguir con el mensaje de no discriminar”.

Tecnología mal usada

La angustia que pasó la humanidad con las noticias por el coronavirus golpeó a todos. En la entrevista que tuvimos con la banda en el mes de abril, ellos explicaron que sintieron que la vida se paraba sin razones. Fue agobiante. Y es ahora Tostao el que profundiza en este sentimiento, al darse cuenta de que la tecnología también es tóxica si la usamos de mala manera.

“Ahora que estamos conversando, me percato de que los grupos de WhatsApp nos llenaban de toxicidad durante la cuarentena. Empiezan a pasar audios que se reenvían y reenvían y que la mayoría de veces no son verdad. O que pertenecen a la intimidad de alguien y, por hacer un chiste, recorrió toda América Latina. Ahí sí nos pasamos usando mal todo. Se pasan imágenes, fotos, videos, los llamados packs (fotos íntimas), cosas que pertenecen a la vida privada de la gente, solo por dañar”, explica.

Detalles

ChocQuibTown son las siglas en inglés de Chocó-Quibdo-Pueblo. Según la banda, el significado se refiere más a Chocó- Quibdo (la capital de la provincia).