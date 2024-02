Cazurro representa a Ecuador en Málaga

Sebastián Cadena es conocido como Cazurro y su destacada presencia en las redes sociales le ha valido contar con más de 300 mil seguidores en Facebook e Instagram. Pero no es solo eso, ha sido elegido como uno de los 20 participantes en un prestigioso evento artístico que se llevará a cabo en la ciudad de Málaga, España.

El Hack Mafiz es una sección del Málaga Festival Industry Zone, celebración dedicada a descubrir creadores audiovisuales, con el objetivo de integrar talentos emergentes de Europa y Latinoamérica.

El evento, que celebra este año su tercera edición, recibió en un inicio la postulación de más de 8.000 artistas de todo el mundo, los cuales debieron cumplir dos retos en distintas fases para clasificar. El primero de ellos, generar un autorretrato de manera “sencilla y sincera”, según la consigna.

Natasha Bedingfield y su 'Unwritten' están de moda 20 años después Leer más

En conversación con EXPRESIONES, Sebastián comenta: “Referencié mis bocetos relacionados a mí mismo, en comparación al tamaño de mis cuadernos. Los grandes no me gustaban y los pequeños eran insuficientes. Los de talla mediana, me parecieron muy simpáticos porque yo también soy así, mediano. De esa relación fui creando un hilo narrativo y contando una historia”.

En el segundo reto, los creadores debieron hacer un trabajo en conjunto con otro creador de contenido. “Trabajé con una artista argentina en una dinámica que trataba de ‘vender’ la tierra. Básicamente lo hicimos a través de mis animaciones y unos caricaturás graciosas que ella aportó”.

El último reto deberán cumplirlo este 29 de febrero en Málaga, donde los seleccionados deberán crear una nueva producción. “Vamos a estar en diferentes workshops con ponentes que nos darán pautas de su trabajo para que nosotros creemos un nuevo proyecto. Además, también tendremos oportunidad de exponer un proyecto personal que deseemos dar a conocer. Vamos a ver qué sucede con eso”, cuenta Cazurro.

Zendaya recibe en México una estampa de Tom Holland Leer más

La idea de llevar el nombre de Ecuador a un país extranjero lo intimida en principio, y admite estar enfrentándose a una rigurosa experiencia. Pero su pasión por contar historias a través de ilustraciones le proporciona el valor para no detenerse en el camino.

“Definitivamente es un reto, pero es un reto que me agrada asumir. Ir y ver todo ese conocimiento que tienen esas personas y tratar de implementarlo acá, es algo maravilloso”, concluye.

Periodismo en dibujos

Periodista de profesión y artista por convicción, en Sebastián convergen dos mundos: el de las letras y el de los trazos. Periodismo en Dibujos, su proyecto alterno, surge como una fusión entre la comunicación y las ilustraciones, dos pasiones que delinean su camino.

“Con unos colegas creamos una historia gráfica de mujeres amazónicas que siempre quise publicar. Me atrae esto porque una vez leí una novela contada con dibujos que ganó el premio Pulitzer”. Este hallazgo, cuenta, avivó su pasión por explorar el potencial creativo inherente a ambas disciplinas.