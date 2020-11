Britney Spears: una batalla que no tiene fin

Las consecuencias de una prematura y excesiva exposición de su vida desde joven están siendo cada vez más fuertes para Britney Spears (38). Así como para la mayoría, el 2020 tampoco le ha caído bien a la artista. Ella no ha parado de ser noticia por su comentado aspecto, su estado de salud y la batalla judicial contra su padre Jamie Spears, el encargado de su tutela desde hace más de una década.

La historia continúa por mal camino, pues esta semana la jueza encargada del caso, Brenda Penny, dio una negativa ante la demanda que puso Britney para retomar las riendas de su vida. Aunque esta no acudió a la audiencia, los abogados aseguraron que el padre había despedido al gerente encargado de sus negocios y contratado a uno nuevo sin previo aviso, lo que marca una razón más para que la estrella mundial esté en pausa indeterminada en su carrera.

A todo este conflicto, se suma otro: en estos últimos días las redes sociales se han inundado una vez más de mensajes de apoyo a Spears ya que se ha publicado un ‘teaser’ de su nuevo sencillo titulado 'Swimming in the stars'; sin embargo la controversia es que ella asegura que no va a volver a cantar si sigue a cargo de Jamie.

Por otro lado, la canción pertenece a la era de su última producción, Glory, y se desconoce cuándo llegará a las plataformas digitales o si eso pasará en algún momento. A pesar del título galáctico, todo apunta a que este presenta un sonido más EDM y cerca de Zedd.

El 16 de diciembre es la siguiente fecha para que los representantes de la artista presenten nuevas pruebas para conseguir liberarla de su padre de forma definitiva. ¿Qué pasará con la vida profesional de Britney Spears? Es lo que muchos quisieran saber.

¿Y dónde está la mamá?

Separada de Jamie Spears desde hace ya tiempo, la mamá de Britney, Lynne, busca ser la nueva tutora, argumentando que no es lógico que su hija no pueda tomar decisiones de su vida. Tras conocer la decisión de la jueza, mediante un abogado, ella declaró: “A Lynne le rompe el corazón que todo ha llegado hasta este punto. Los conflictos no son infrecuentes en las familias, pero esta no es una familia habitual”, aseguró.

Famosos que la apoyan

Paris Hilton, Cher y Miley Cyrus son algunas de las personalidades y colegas que han sido empáticas y se han manifestado a favor de la situación por la que atraviesa la cantante. La legendaria Cher aseguró vía Twitter, hace ya unos meses, que Britney había sido “la gallina de oro” de su familia y que, cuando esta vivió un tiempo en Las Vegas por los shows que ofrecía, se escucharon y vieron muchas cosas de este ambiente tenso que vive con Jamie.

Lo último que se dio a conocer

Los fans de la cantante, como los de cualquier otra celebridad, son los que más conocen sobre el tema. Fue la cuenta @BritneySSpain que desmintió algunos rumores y compartieron la fotografía de un documento que señala que Bessemer Trust, una firma de planificación y asesoramiento financiero, fue nombrada como coconservador de sus finanzas.

Ahora comparten el mismo nivel de responsabilidad que Jamie, pero este ya no puede actuar sobre su dinero.

Ellas trabajan con sus padres

No todas las figuras públicas de las que sus padres o familiares cercanos están encargados de su carrera han salido mal. Aunque los casos son muchos, le mostramos algunas excepciones.

Yilda Banchón. Aunque la joven actriz guayaquileña trabaja con una empresa de representación internacional, se conoce que también cualquier propuesta debe pasar por el filtro de su madre, quien lleva el mismo nombre.

Ana Paula. Con la experiencia que tiene su madre, Ana Buljubasich, dentro del mundo del entretenimiento, Ana Paula no puede estar mejor asesorada y acompañada. La también actriz ha logrado grandes cosas, como formar parte de la serie de Netflix, 'GO! Vive a tu manera', que le permitió mudarse justamente al país donde su mamá nació, Argentina, para grabarla.

Tini Stoessel. Una de las grandes ventajas que tiene la cantante y actriz es que, al ser su papá un reconocido productor televisivo, ha sido él quien se ha encargado de manejar gran parte de los negocios. La argentina pertenece a la disquera Universal Music que es la que apoya y promociona su música, sin embargo, su representación global no les pertenece. Sus padres, Alejandro y Mariana, la acompañan a casi todas las giras, grabaciones y demás eventos a los que asiste.