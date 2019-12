Beret: "Nunca he sido fan de nadie"

Es el caso de muchos de los artistas de hoy en día. Subía videos a YouTube y, de un momento a otro, su música empezó a sonar en radios y plataformas digitales. Pero sin duda, Beret (23) tiene algo especial que hace que sus fanáticas deliren por él.

Antes del nuevo año, una de sus últimas actividades de promoción fue un showcase privado con fans en una tienda departamental de Madrid. El joven músico apareció muy ligero para cantarle a esas personas que no han dejado de apoyarlo. El selecto público, en su mayoría adolescentes, vibraba y lloraba con cada interpretación. Sus gestos demostraban el profundo agradecimiento que les tiene.

Durante su presentación en un 'showcase' en Madrid, las adolescentes le declararon su amor. Paulina Dávila.

“Haces las mejores canciones” o “me quiero casar contigo” fueron algunas de las frases que le decían y él se reía. EXPRESIONES tuvo la exclusiva de conversar con uno de los cantantes españoles más populares de la época.

' Prisma ' es su primera producción discográfica lanzada este año. ¿El disco suena exactamente como lo imaginó?

Voy a ser breve. Ha sido una mezcla de sorpresas y cosas que no nos esperábamos, tanto con la gira como con la repercusión de los temas. El disco no salió como lo esperaba, ha sido mejor, pero por el hecho de que no iba con una idea predeterminada sino que fue cogiendo forma a medida que lo iba haciendo. Hasta que no lo terminé, no sabía por dónde iba a ir.

Se caracteriza por tener colaboraciones con latinos como Sebastián Yatra y Sofía Reyes . Y recientemente se lo vio con Morat . ¿Qué ha aprendido de estos ‘juntes’?

Lo primero es lo bonito que es que mi música suene tan lejos. Cuando uno empieza con esta carrera se da cuenta de que a nivel nacional se puede esperar ciertas cosas, visitar ciertas ciudades. Pero cuando ya cruzas el charco y te das cuenta de que tus canciones están traspasando fronteras, es gracias a estas colaboraciones que sales un poco de tu zona de confort y vuelves a tocar incluso esos temas que ya habían sonado bastante aquí en España. Por ejemplo, con Sofía Reyes hice de nuevo 'Lo siento', que ya era bastante popular y tocó arriesgar y ver cómo salía el ‘junte’ con ella. Yo creo que es el toque perfecto para que la gente siga escuchando el tema.

Álex Ubago lo ha nombrado como un referente actual que sigue haciendo baladas. ¿Cómo las crea?

La verdad es que no tengo el patrón de hacer una balada ni de hacer una canción a secas. Tengo una forma de componer, de cantar, y yo mismo, sin darme cuenta, he adquirido pequeñas partes de influencias de varios artistas. El resultado ha sido lo que hago al día de hoy. Pero hay algo que siempre he hecho, y es coger frases que tengo pensadas de antes o escritas. También han surgido cuando improviso encima de una base ya creada y van saliendo poco a poco.

¿Quiénes han sido estas influencias?

Nunca he sido realmente fan de nadie, pero de pequeño hubo personas que me hicieron descubrir, a nivel de español, ciertos géneros. Por ejemplo, la primera canción de reggae que escuché fue de Morodo y la del cantautor Andrés Suárez. Pero no te puedo nombrar a alguien que diga que me hizo hacer música. Ha sido un poquito de todo.

Sus letras son lo que más llama la atención. ¿Considera que hace poesía ?

Yo creo que la poesía es algo muy subjetivo. Es decir, si una persona lee una canción como si lo fuera, se termina convirtiendo en eso. Es verdad que mucha gente que escucha mis temas habla de la letra y la llaman así. Yo intento darle a mi música contenido y, si es poesía para algunos, me alegro, pero yo no la defino así. Para mí es una expresión de las cosas que tengo en la cabeza.

Al poner su nombre en Internet, una pregunta que aparece mucho es: ¿quién le ha roto el corazón a Beret?

(Risas) Esa pregunta me la han hecho, ¡madre mía!, y me doy cuenta de que siempre respondo algo diferente porque no es una persona que me hiciese tal cosa. Es más, en este último disco, 'Prisma', puedes ver que hay canciones alegres, reggae y baladas. Lo que pasa es que se me clasifica como persona que hace baladas porque son las que más han sonado, pero al final hago de todos los estilos. Para siete baladas, no es que me han roto el corazón siete veces, pero si he tenido una experiencia mala, de esa he escrito cinco canciones. Han sido momentos o personas.

"Para toda esa gente de Ecuador que me escucha, muchísimas gracias a pesar de los tantísimos kilómetros que nos separan. Espero que el mensaje que trato de transmitir les llegue de verdad y que, si pueden, le enseñen mi música a aquel que creen que la necesite". (Beret para EXPRESIONES)

¿Qué ha pedido para Navidad y para Reyes ?

¡Wow! Espero que en 2020 la gira siga así de bien como ha ido estos años. Hemos ampliado el grupo y metido más canciones ahora con el lanzamiento del disco. Te diría “espero sonar en tal sitio”, pero espero que eso venga solo. Nunca he pedido nada y ha acabado viniendo. Basta con que lo diga para que pase. Se supone que tengo dos meses de vacaciones, ahora estuve dos semanas libres y he escrito canciones. Creo que ya tengo esa bacteria dentro de mí que me dice que tengo que estar todo el día haciendo cosas. Me alegro también porque tengo 23 y tengo que vivir.