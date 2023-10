Ángela Carrasco se desmaya en show

Ángela Carrasco preocupó a los asistentes de un concierto en San Diego, California, tras perder la voz y desvanecerse en pleno escenario.

El percance lo sufrió mientras interpretaba 'Quererte a ti', canción que la catapultó a la fama en los años 80. Se dice que ella en un primer momento pidió a la producción una silla, pero que nunca se la llevaron.

Ángela Carrasco es reconocida por temas como 'Callados', entre otros. Al percatarse de que estaba empeorando y que perdía su voz pidió ayuda públicamente.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar, se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es para correr al hospital, puede ser un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) o a un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, indicó la conductora Ana María Alvarado.

Hasta el momento, representantes de Ángela Carrasco no han emitido algún comunicado para informar sobre cuál es el estado de salud de la artista.

Vale recordar que ella volvió a los escenarios con su más reciente disco 'Él y yo', donde le rinde homenaje a su recordado amigo, Camilo Sesto.

Ángela es dominicana, tiene 72 años y en varias ocasiones visitó Ecuador.

