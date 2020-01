Alisson Matamoros está en Manizales, Colombia, en el evento Reina Internacional del Café. Viajó el fin de semana. La elección se desarrollará el 11 de este mes en la Feria de Manizales. Guayaquileña, tiene 26 años, es modelo y comunicadora social, además habla inglés.

En 2018 intervino en Miss Ecuador, al año siguiente ganó el Reinado Mundial del Banano Capítulo Ecuador y en la edición internacional del certamen, que se llevó a cabo también en Machala, fue designada Primera Princesa.

Durante su tiempo libre prefiere leer, bailar, disfrutar con su familia y amigos e ir al cine. Sus medidas son 90-63-93.

¿Ahora es experta en café?

(Risas). En Machala, uno de los principales productos es el banano, en Colombia es el café. Las chicas que han participado en ese reinado me han dicho que es una gran experiencia. Me quedaré ocho días.

¿Lo consume?

Me encanta desde niña. Mi abuelita era cafetera y me enseñó a tomarlo. Diariamente bebo unas 3 o 4 tazas. Me gusta más el café pasado. Lo endulzo a veces con panela. Lo malo es que beber mucho mancha los dientes (risas).

Después de este concurso, ¿se acabarán los reinados para usted?

Creo que cerraré ese ciclo, esa etapa. Trabajo en un ministerio, luego de que regrese de Colombia seguiré con mis actividades. Me dieron una licencia por el certamen. Además a los 17 años ingresé a una academia de modelaje, y modelo con frecuencia. Ahora pertenezco a la agencia Estudio Moda.

Fue electa Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador Cortesía

¿Es de las mujeres que se matan de hambre para conservar la figura?

Cuando estoy en los concursos me cuido con la alimentación. Trato de comer saludable, evito lo dulce, el arroz, pero nada exagerado.

¿Por qué cree que usted debería ser la nueva Reina Internacional del Café?

La experiencia y la madurez que he adquirido en los concursos son un plus. No soy la misma que participó en Miss Ecuador. Me he preparado más. Sé cómo es compartir con chicas que nunca has visto, debes ser auténtica, no fingir ni tratar de ser otra persona. Es algo que he visto mucho. Recibí preparación con Marco Tapia en dicción, pasarela… en todo.

¿Cuáles son sus fortalezas?

En los certámenes han cambiado mucho los estereotipos. Una reina debe poseer belleza, inteligencia, madurez y criterio. Creo que tengo aquello y haré un buen papel. Hemos dicho con Marco: en Manizales no vamos a jugar, sino a ganar. Siempre positiva.

¿Tiene pareja? ¿Una de sus metas es casarse y ser madre?

Ahora estoy soltera, pero en algún momento me gustaría casarme y formar una familia. Todo a su tiempo, cuando Dios quiera.