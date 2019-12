Álex Ubago: “Ahora es más fácil hacer música”

Antes de acabarse el 2019, EXPRESIONES conversó con uno de los cantantes más populares de los últimos años, Álex Ubago (38). Inició muy joven y está siendo observador de todo lo nuevo que va apareciendo. Construyó su carrera en el camino más tradicional y para él ahora hacerlo, si la ‘pegas’, puede resultar más sencillo.

Volcado totalmente a una actualización de su sonido, el español adelantó, aunque ya lo ha demostrado con sus dos últimos singles, que se está renovando sin olvidarse de lo que lo llevó al éxito internacional.

¿Cómo está preparando esta nueva producción discográfica? ¿Con quiénes está trabajando?

La idea es que salga a mediados o finales del año que viene. Hasta esto voy a sacar singles a modo de adelanto, ya saqué dos de ellos, 'Maldito miedo' (con Soge Culebra) y 'Ahora que tú no me ves', que son como una probadita que deja ver por dónde van los tiros. Es un disco con bastante variedad, hay muchos colores diferentes. Pero, en general, hay una renovación importante de mi sonido sin perder, creo yo, la esencia que me ha caracterizado siempre. Es más fresco y actual. Es la primera vez que trabajo con distintos productores, dependiendo de la canción, en un mismo álbum. Un par las he producido con un equipo colombiano y otro, como el primer single, que lo autoproduje con Álex del Toro y Diego Claudín, dos compañeros de San Sebastián, mi ciudad. Como hay muchas personas trabajando paralelamente, los temas son diferentes, algunos con una influencia más moderna con toques de electrónica, otros de música urbana y latina y sin dejar a un lado los de medios tiempos o baladas, más cerca de lo que he venido haciendo anteriormente.

En ese proceso de refrescar su sonido, ¿a qué le suena lo actual?

Creo que tiene que ver más con la producción que con el fondo de las canciones. En el circuito más ‘mainstream’, lo que está prevaleciendo es la música urbana con toques latinos. Pero para mí no es solo eso lo que suena actual, también estoy escuchando baladas. Por ponerte un ejemplo, como lo que están haciendo Sebastián Yatra o Beret con su música que tienen influencia del hip-hop por momentos. En el caso de Yatra, escucho baladas que son canciones con un corte más clásico, pero en la producción estamos viendo que el tratamiento de los arreglos las hace sonar actual. Eso es lo que se está haciendo en mi disco nuevo, una mezcla de lo orgánico, entre las guitarras acústicas y los pianos con bases más procesadas por lo digital. El sonido actual nos lo da esa mezcla.

En 2016, Ubago estuvo en el Centro de Convenciones de Guayaquil en un concierto con la mexicana Maite Perreone. Agencia (ag-extra) Archivo (Mariuxi Cáceres)// EXPRESO

Hablando de estos dos jóvenes, ¿se acerca algo a futuro con alguno?

Con Sebastián, por ejemplo, nos hemos contactado y coincidido alguna vez, de hecho se declaró ser fan mío desde que era un niño ¡vaya! Le saco unos cuantos años (risas), somos generaciones diferentes, pero me da mucha satisfacción saber que Sebas ha seguido mi carrera. No se ha dado con ninguno hasta ahora, pero ojalá que sí.

Carga en sus hombros 18 años de carrera. A modo de recapitulación, ¿cómo los describiría?

Desde niño me vi atraído por la música, y siendo bastante joven, a los 19, tuve la oportunidad de firmar mi primer contacto discográfico. A los 20 ya tenía un álbum fuera. Siempre tuve clarísimo que este era mi sueño y, una vez que se hizo realidad, nunca me he planteado dedicarme a otra cosa. En 18 años, hay veces que uno tiene dudas sobre cuál es el camino. He tenido crisis creativas, canciones buenas, discos que han sido un éxito y otros no tanto. Una carrera larga a las finales tiene esas subidas y bajadas que es lo normal, no me puedo quejar de nada. Me siento un afortunado.

Piense en una radiografía de la industria en la actualidad...

Tanto en España como en todo el mundo, hay muchos artistas. Las nuevas tecnologías han permitido que sea más fácil grabar y hay más música que nunca a nuestra disposición. Cuando hay mucho, hay evidentemente cosas que no me gustan como a todo el mundo, pero hay cosas que me encantan y que los cantantes se las están autoproduciendo. Antes dependíamos más de los productores y los grandes estudios y hoy en día no. Constantemente trato de actualizarme porque van saliendo más que yo no controlo, pero que tienen millones de seguidores.

Está por acabarse el año, ¿qué dejó el 2019 y qué espera para el 2020?

El 2019 me ha dejado muy buenas canciones, ha sido muy fructífero creativamente hablando. Lo he dedicado a la composición, no tanto a tocar, aunque sí ha habido unos conciertos puntuales. El 2020 espero que siga siendo así porque en realidad no dejo de componer aunque ya tengo el disco muy perfilado, prácticamente terminado a nivel de repertorio. Pongo bastantes expectativas en eso. Quiero regresar a México entre otros muchos países, incluido Ecuador que hace tiempo que no voy.