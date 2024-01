Álex Plúas: el que no arriesga no pasa el río

Si Álex Plúas (39) hiciera un balance del 2023 no podría quejarse. Su éxito viene de la mano de un proyecto en el que él mismo no confiaba al 100 %. Conducir el podcast Un Show D’Cache-T, que hoy cuenta con 50 mil suscriptores en YouTube y más de 300 mil en Facebook, hablan de lo bien que le ha ido. “La propuesta vino de un amigo que reside en Estados Unidos y que me sigue en Facebook”.

Recordado como el compadre Calo de la serie Mi recinto, no se veía manteniendo la atención de la gente mientras él conversaba durante una hora completa, sin efectos de sonido. Temía que no se viese en Ecuador. Pero no fue así. Viajó a Estados Unidos para firmar el contrato, compró los equipos y abrió la productora en Samborondón. Luego vinieron las primeras grabaciones, para las que eligió a tres personajes que residen en Nueva York y Nueva Jersey: Raúl Cela, el reguetonero Mando El Pelado y Mayita Arízaga, expareja de Anthony Swagg.

“Con el primero pegamos suave, pero seguro. Yo esperaba unas 10 visitas, sin embargo, fueron muchísimas más. Luego vino Mando, su pódcast también fue bien visitado, pero con Mayita reventamos en YouTube”, relata Plúas, aún sorprendido por los resultados.

Victoria Abril: acusada por Lucie Lucas de ser una agresora sexual Leer más

(Te puede interesar: Gloria Trevi presenta contrademanda por presunto abuso sexual de exmánager)

Ese fue el comienzo. A partir de entonces, invitados van y vienen, unos mejor recibidos que otros. Y el público, que es el que manda, ha permitido que, en ocasiones, el programa dure hasta tres horas. Por allí han pasado actores, comediantes, cantantes y futbolistas, también políticos.

“Tener a un político aquí y que se le salga una mala palabra, pues qué bacán. Eres normal, real y no estás acartonado. He tenido varios que se han sentido en confianza, que aflojan todo muy natural como si estuvieran en la mesa de su hogar”, asegura convencido de que el que no arriesga, no pasa el río.

Álex Plúas se hizo popular gracias a Mi recinto, una comedia de Fernando Villarroel. Cortesía

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Pero no todo en la vida de Álex ha sido color de rosa. Si bien durante su tiempo en teatro y TV nunca generó polémica, un accidente de tránsito con consecuencias mortales en 2015 se convirtió en un punto de quiebre en su vida y su carrera.

“Daba entrevistas porque quería demostrar mi verdad, quería que la gente supiera mi realidad. Y todo eso sirvió, porque en el tiempo de mi proceso judicial, nunca señalé ni juzgué, lo que hice fue luchar. Tuve el apoyo de los medios y de mis seguidores. Hice muchas cosas en la calle y la gente me apoyaba, porque me vieron como una persona positiva, de ‘guerreo’, que no se quejaba, que debía afrontar algo que en papeles ya estaba sentenciado. Nunca bajé los brazos, pese a los que me señalaban, pude continuar. La oración me dio fortaleza y no paro de orar. Están pasando cosas bonitas en mi vida”.

LIBERTAD TOTAL

Evaluna: criticada por no haber ido al médico mientras estuvo embarazada Leer más

No es fácil manejar un pódcast. Hay que conocer a su público, entender sus inquietudes para, finalmente, darle lo que quiere. En el caso de Álex, los invitados de mayor aceptación han sido el youtuber Anthony Swagg, los actores Orlando Quiñónez, David Reinoso, Flor María Palomeque, Tomás Delgado y Don Day (su vecino en Mapasingue Oeste).

Aunque confiesa que no le gusta la polémica, “quien viene aquí es libre de decir lo que desee. Puedo asegurar que jamás me aprovecho de algún problema mediático que tengan en ese momento. No abro el pódcast con eso, tampoco los abordo con preguntas. Yo topo la parte humana de quienes, en ocasiones, la TV solo muestra la parte mala”.

Con su ‘estrategia’ ha logrado que muchos de sus invitados saquen a flote su lado más sensible.

SIN MIEDO A LA COMPETENCIA

El éxito de Un Show D’Cache-T abrió los ojos a muchos de sus amigos, quienes empezaron a hacer lo mismo. “Me gusta la competencia. Otros compañeros están haciendo un buen trabajo”, comenta el ahora podcaster.

Él se siente seguro por la calidad de su propuesta que, dice, no solo se debe a los entrevistados, sino también a todo el equipo de trabajo, la alta definición de la imagen, el audio, el espacio, la comodidad, confianza y la paz que sienten sus invitados de estar en ese sitio.

LOS DATOS

Fernando Villarroel le dio la oportunidad de actuar como extra en Mi recinto, del que luego fue uno de los personajes.

Danny Masterson: transferido a una prisión estatal Leer más

Estuvo en un papel pequeño en Jocelito y en las series Max y los whatever y Estas secretarias.

Tiene dos hijas a las que, cuando eran pequeñas, les prometió llevarlas a Disney o festejaría los 15 años de una de ellas en Estados Unidos. El sueño se hizo realidad.

Su papá es abogado, pero trabaja como taxista. Él le inculcó que en el hogar puede faltar todo, menos la comida. Su mamá es ama de casa y disfruta de jugar bingo en el barrio.

Álex estudió actuación con Johnny Shapiro. Era fan de Salserín, se creía uno más de ellos.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!