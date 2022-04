No es la primera vez que Adri Torrón conversa con EXPRESIONES. Ya lo hizo en julio de 2021. En esa época estaba presentando su primer EP titulado Vuela, dedicado completamente al sentimiento que le produce la música.

Han pasado nueve meses desde esa última conversación y aunque ambas han sido por Zoom, a través de la pantalla se puede notar el cambio de la dominicana en su carrera y en su aspecto. Con 19 años y la elección de una profesión un tanto complicada, Adri comparte con los lectores tres aprendizajes que la han marcado durante este tiempo.

Primero, es una fiel creyente de que todo pasa a su tiempo. “Me he dado cuenta de que lo mejor es no tratar de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor ni estar encima. No hay que forzar las cosas”, señala.

En segundo lugar, asegura que ahora tiene más confianza en sí misma y permite escucharse en cualquier momento, lo que le ha traído como resultado canciones mágicas que están próximas a salir.

Y por último, aunque es el que más le cuesta, es la importancia de vivir el día a día. “Para eso me ayuda mucho hacer ejercicio, porque me permite conectar conmigo. También intento hacer journaling, no todos los días, pero sí cuando necesito desahogarme porque siento que algo no anda bien. En la mañana siempre tomo tiempo para mí”, añade.

Con la promoción de un nuevo sencillo y muchos planes a futuro, Adri revela en esta entrevista todo lo que está viviendo en su carrera.

¡Un millón de streams!

“Una locura. Yo no sabía que tantas personas iban a escuchar mi música en tan poco tiempo. Muy agradecida por todo el apoyo que me han dado las distintas plataformas. Me encanta poder conectar con mis seguidores, leerlos en las redes sociales y poder relacionarme con ellos desde otro lugar. No veo la hora de cantar también en persona. Cuando me enviaron eso a finales de 2021, no me lo podía creer. Un millón de streams es algo increíble”, reflexiona Adri sobre el resumen que lanza Spotify para los artistas en el que se refleja cómo ha ido su música en cifras al término de cada año. Haciendo una breve comparación con los anteriores, hubo un gran incremento y lo agradece.

Una fusión de pop y sonidos electros

La historia de Háblame claro empezó un día en el que Adri entró al estudio y Luis Salazar, uno de sus productores de base, le lanzó la idea de hacer algo diferente.

El resultado fue tan satisfactorio, que afirma que se vienen más temas de ese estilo, pop con sonidos más technos. “Me encantan. A pesar del mensaje que lleva, se puede bailar y gozarla perfectamente”, cuenta la artista.

Este sencillo viene acompañado de un videoclip grabado en un hotel abandonado en la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo la dirección de ‘Turbo’ Sergio de Ávila y Jerome Lehoucq.

En el audiovisual se busca transmitir ese sentimiento de estar cansado de esperar, de la incertidumbre y de lo contradictorio que pueden llegar a ser las relaciones.

Ellos la inspiran

Para Adri, es muy importante continuar con el mensaje de unión y empoderamiento femenino musical que están haciendo las artistas actualmente. Su favorita es la argentina Tini, pero también escucha muchísimo a Aitana, Dua Lipa y Camilo.

Justamente hace poco conoció en persona a Karol G y, después de ese encuentro, confiesa que la admira aún más que antes.

Ahora es parte de Warner Music Cortesía

De la mano de una multinacional

Aunque en febrero lo hizo oficial a través de una publicación en Instagram, Adri cuenta que fue en diciembre del año pasado que firmó su primer contrato con la disquera Warner Music Latina. Para ella, esto es un sueño cumplido.

La dinámica de trabajo ha permanecido casi igual. Sin embargo, ahora cuenta con un equipo más grande y especializado en distintas áreas que aportan nuevas ideas para expandir su carrera y su música.