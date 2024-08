Actor de doblaje de Shrek arrestado por presunto abuso sexual

El actor de doblaje Alfonso Obregón, quien dobló las voces de Shrek y Bugs Bunny, fue detenido por presunto abuso sexual en contra de una de sus alumnas.

La noticia la dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, especializado en la cobertura de sucesos criminales. Según sus versiones, Obregón se disponía a viajar a Colombia, pero la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ordenó que su aprehensión.

El desenlace

Después de esta novedad se hizo viral un video de una entrevista que ofreció el actor mexicano a Hibridoblaje al descubierto, donde asegura que ya tenía conocimiento de la acusación en su contra. “Resulta que hay una comisión de género que como en la inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y agresión sexual a todo el mundo. Y yo estoy acusado de agresión sexual”, dice y agrega: “Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘aprieta el c..o’ esa fue mi agresión sexual, como a mí me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación, para ellos fue agresión sexual. Después el abogado, que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le que yo le pellizque los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle, o sea una bola de mentiras. Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía y que me tenía localizado”...

En las próximas semanas se llevará a cabo una audiencia inicial para determinar su situación legal. Obregón fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en Ciudad de México.

Sobre el actor de doblaje, ha prestado su voz a una gran variedad de personajes icónicos. Algunos de sus papeles más destacados incluyen a Shrek, sin duda, uno de los más reconocidos, además de Bugs Bunny, Kakashi Hatake, Marty y Fox Mulder.

