Una vivienda de Mucho Lote 2 se incendió y dejó a una familia en la calle

La familia Mena perdió prácticamente todo producto del incendio que sufrió su vivienda recientemente.

Una casa ubicada en la ciudadela Alameda, en Mucho Lote 2, se incendió el pasado 31 de octubre dejando cuantiosas pérdidas económicas y a sus habitantes sin un lugar donde habitar.

Según lo afectados y los vecinos, este siniestro ocurrió debido a los cortes de luz que sufre el país. Ya que al parecer, las variaciones de energía habría provocado un cortocircuito y posteriormente el incendio.

“Son los apagones que hacen que pasen estas desgracias. A cualquier persona le puede pasar”, comentó Alberto Saldarriaga, morador de Paraíso del Río 2.

Ante esta complicada situación, los vecinos se han unido en redes sociales para buscar brindar ayuda a la familia afectada por este incidente.

Mucho Lote, no deja de tener el problema de las extorsiones

El miedo de la ciudadanía por los casos de extorsiones en Guayaquil no cesan. EXPRESO pudo conocer que la situación se ha agravado durante las últimas semanas en Mucho Lote 2.

Me dejaron un papel en el local y seguido de eso me llegaron mensajes con fotografía y videos con amenazas. Todos estamos aterrados, no sabemos qué hacer", dijo a este Diario un hombre, que recientemente fue advertido por una banda delincuencial.

El propietario de un local comercial prefiere no decir su nombre por miedo a los ataques, pero explica que el pedido de los delincuentes es que se pague $ 100 semanal para que les "brinden seguridad".

Este testimonio se suma a varios más que declaran que los casos de extorsiones se han incrementado durante las últimas semanas en este vecindario.

