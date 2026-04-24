Un vehículo pesado quedó atascado bajo un puente en el norte de Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un vehículo pesado que transportaba insumos eléctricos quedó atascado en la parte baja de un puente en la avenida Francisco de Orellana.

La ATM cerró un tramo de la avenida Francisco de Orellana, cerca del sector Tres Cerritos, a las 10:00 de este viernes 24 de abril.

Debido al accidente, en la zona se registraron atolladeros.

Un vehículo pesado que transportaba maquinaria quedó atascado en la parte inferior de un puente que conecta las avenidas Francisco de Orellana y Guillermo Pareja Rolando, en el norte de Guayaquil, la mañana de este viernes 24 de abril.

El hecho ocurrió cerca de las 09:15. En imágenes compartidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en su cuenta de X, se observa que el vehículo transportaba insumos de electricidad.

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El vehículo, que transitaba en sentido hacia la ciudadela La Alborada, no pudo continuar su recorrido tras el impacto. Tras el hecho, los vehículos continuaban circulando sobre el viaducto.

Cierre de la avenida Francisco de Orellana

A las 10:12, la ATM anunció el cierre de un tramo de la avenida Francisco de Orellana, específicamente en el viaducto que conecta con el sector de Tres Cerritos.

La entidad sugirió a los conductores tomar vías alternas como la avenida Juan Tanca Marengo, para avanzar hacia zonas como Alborada o Samanes.

Pasadas las 09:30 se evidenciaron atolladeros en la avenida Francisco de Orellana, que generaron malestar entre los conductores. Los agentes de tránsito están desviando el flujo de vehículos por otras vías.