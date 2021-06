Usuarios de CNEL: Estamos cansados de soluciones parche

El tiempo pasa y las planillas altas de energía eléctrica siguen sin solución, pese a los reclamos de los usuarios y hasta el ultimátum puesto por las autoridades que salieron, del anterior Gobierno.

Esto desanima a los afectados, pero no les quita la determinación de seguir reclamando.

Desde las 07:00 un grupo de líderes comunitarios están haciendo un plantón, previo a la llegada de las autoridades de la Defensoría del Pueblo que se reunirán con los gerentes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Este lunes 7 de junio se cumple el plazo que dio el ex ministro de Energía, René Ortiz.

Diario EXPRESO tuvo acceso a la misiva MERNNR-MERNNR-2021-0522-OF, que ordena “solucionar todos los reclamos presentados por los usuarios” en un plazo de 30 días. El documento fue remitido el 23 de mayo pasado, tal como lo publicó días atrás.

Adicionalmente, establece la presentación de un informe que detalle “minuciosamente” las “causas raíz de estas problemáticas” y que en ese mismo documento se explique “qué ha realizado CNEL en el último año para evitar este tipo de reclamos”. El documento debe ser entregado hoy lunes 7 de junio.

Los líderes comunitarios esperan que esto se cumpla hoy, por esto están desde temprano en un plantón. Esperan que hoy se les indique cómo se van a solucionar el problema de las planillas infladas. "Pero, no queremos soluciones parche. No es la primera vez que estamos reclamando por las planillas altas injustificadas. No queremos que unos meses después nuevamente reaparezca el inconveniente como pasó ahora. Levantamos nuestras quejas en abril de 2020 y al año nuevamente empiezan a llegar las facturas altas", dijo Marlon Cabrera, presidente del Observatorio de Servicios Públicos.

Entre las personas que hacen el plantón también hay usuarios como Alberto Mendoza. Él muestra con planilla en mano que ha tenido una lectura equivocada de su medidor, porque la factura de marzo de este año es de 6.115,99 dólares. "Vivo en el centro con mi esposa y dos hijos y me sale una factura como si tuviera un hotel lleno de personas. Esto es el colmo", manifestó.

Se espera que antes del mediodía la defensora del Pueblo, Zaida Rovira Jurado, anuncie los resultados de los diálogos con CNEL.

Este mismo día está planificado que otro grupo de usuarios de CNEL pongan una acción de protección en la Fiscalía.