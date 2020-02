Tres carriles de la avenida Quito se cierra por 60 días

Hecho. El tramo al que no tendrán acceso los conductores va desde el bulevar 9 de Octubre, donde se ubica la Casa de la Cultura, hasta la calle Piedrahíta.

Desde las 08:00 del próximo viernes 7 de febrero, tres carriles de la avenida Quito estarán cerrados al tránsito vehicular por labores de tensado de los cables del Sistema de Transportación Aerosuspendido Aerovía, que conectarán, soportarán y movilizarán las 154 cabinas entre las estaciones 1, 2 y 3. Así lo informó Freddy Granda, jefe de Planificación de Tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

Caos vehicular y riesgo de accidente en un tramo de la calle Esmeraldas, al pie de una escuela Leer más

Dichos trabajos se realizarán durante 60 días, contados a partir de la fecha de cierre de la arteria. El tramo al que no tendrán acceso los conductores es el comprendido desde el bulevar 9 de Octubre, donde se ubica la Casa de la Cultura, hasta la calle Piedrahíta.

Es decir, solo dos carriles de cada lado quedarán disponibles para la circulación vehicular en esta arteria que es altamente transitada, especialmente en horas pico.

"Como rutas alternas, recomendamos tomar la calle José Mascote, que va de sur a norte; la Esmeraldas, García Moreno o la Rumichaca, que se conecta con la Julián Coronel", dijo Granda.

Zona. Los tres carriles centrados son los que están delineados en rojo. Teddy Cabrera

Durante los dos meses en el área, a fin de agilitar el tránsito, 24 agentes se ubicarán en las intersecciones para orientar a los conductores. "No vamos a tener inconvenientes, ya lo hemos hecho antes", advirtió Luis Lalama, director de Control de Tránsito de la ATM; mientras que los conductores opinaron lo contrario.

◗ Carga vehicular

La avenida Quito, al ser una de las más transitadas en la ciudad, tiene una carga vehicular diaria de más de 65.000 vehículos.

Siendo la Quito una arteria tan transitada, precisó Blanca Céspedes, quien utiliza a diario esa vía para ir a su trabajo, en el sur de la ciudad, serán múltiples los inconvenientes que percibirán en el lugar. "Todo esto se pudo evitar, si la obra no se hacía y se optaba por dar cabida a otro tipo de transporte. Lo he dicho muchas veces, lo han confirmado los expertos, la aerovía no necesariamente acabará con los congestionamientos. Y ahora, por dos meses, tenemos que vivir este calvario". Será imposible lidiar con el tráfico, dijo.

Hay 180 mil multas de tránsito sin pagar en Guayaquil Leer más

En tanto que para el sábado 15 de febrero se ha anunciado también el cambio de recorrido de nueve líneas de transporte público, puesto que se realizará el cierre de un carril de la intersección de la avenida Quito con Quisquís, debido a que ese será el punto donde estará ubicada la maquinaria que realizará las labores de tensado.

Asimismo, las rutas alternas para dirigirse de sur a norte son las calles García Moreno y José Mascote; mientras que para dirigirse de este a oeste los conductores podrán utilizar la Urdaneta, Alejo Lascano y Piedrahita.