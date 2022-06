Guayaquil: Un terreno con '120 metros de quejas' incomoda la vista en la Orellana

Lo que antes era utilizado como un gran centro de eventos, lleno de luces, novedades y turistas, hoy es un terreno que ocupa toda una cuadra llena de maleza, árboles improductivos, roedores y hasta de excremento humano. El predio ocupa 120 metros de extensión sobre la avenida Francisco de Orellana y 80 m de fondo de la Nahim Isaías, inutilizados hace años.

“Con tanto monte que ha crecido ahí, hasta tigres y leones podrían salir en cualquier momento”, comentó en tono irónico la abogada Alba Alarcón, quien denunció a EXPRESO el malestar que les está causando a los residentes de la zona, lo que llevan reclamando por años, pero no reciben ninguna respuesta.

“Es un desaseo y un descuido total que nadie mira. Se hacen toda clase de actividades malas en el interior del lugar por las noches y nadie hace nada”, reclama la profesional.

Para Piedad Mora, residente de Torres Colón 2, no es justo que una zona exclusiva de Guayaquil tenga que soportar esta clase de problemas. “Aquí nosotros pagamos tanto para vivir y al frente tenemos un sitio lleno de ratas. No es justo para nosotros”, protestó al añadir que esa situación le ha hecho perder hasta dinero. “Tengo un departamento que lo tuve desocupado por 6 meses por culpa de ese terreno, la gente no quiere tener esa vista horrenda”, criticó enérgica la mujer.

Peatones. Otra situación también observan peatones o clientes de los establecimientos cercanos que se tropiezan con las ramas que sobresalen del cerco. Christian Vinueza

El ingeniero Francisco Ávila, administrador del edificio, explica lo que ocurre en el lugar. “No sabemos realmente a quién le pertenece, antes era Expoplaza, luego creo que fue incautado y hace diez años iban a construir un centro comercial, pero de un día a otro pararon todo; desde ese momento está así como lo ven. Destruido, abandonado y lleno de suciedad”, criticó.

El hombre hace un llamado a la autoridad para que se encuentre una solución. “Queremos que las autoridades hagan algo, ese lugar necesita una limpieza profunda, nos está perjudicando a todos. Hay que buscar a los dueños y que hagan algo”, pidió.

EXPRESO consultó al Municipio quiénes son los actuales propietarios de ese terreno y qué se está haciendo para tranquilidad de esa comunidad, en cuyo alrededor funcionan entidades públicas; hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Está al frente de dos torres residenciales, a pocos metros el hotel Hilton Colón y del otro lado está el Gobierno Zonal, es una mala imagen para la ciudad”, recriminó Abel San Martín.

Pese a estar cercado, los frondosos árboles que han crecido han vencido las planchas de zinc y las ramas secas se extienden hasta la avenida Orellana, en el lugar, los transeúntes piden se haga algo para despejar el camino. Fernanda Carcelén, una residente de uno de los condominios cercanos, denuncia que el sitio se vuelve guarida de consumidores e indigentes, por las noches. Los residentes piden la limpieza y desinfección del lugar.