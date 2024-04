Guayaquil: Un sector está sin luz y sin agua desde hace más de 24 horas

En la cooperativa Enner Parrales, sus habitantes están indignados. Desde las 09:00 de este miércoles 17 de abril no tienen agua potable y para hacer más grande su malestar, han tenido cuatro cortes de luz en menos de 24 horas.

Esta zona de Guayaquil pertenece al sector de La Florida y está situada en el norte de la ciudad. Varias de sus calles aún no están asfaltadas.

Moradores como Martha Sellán, contaron las penurias que han vivido por no tener estos dos servicios básicos y especialmente porque en muchos hogares hay niños.

"No tenemos agua ni para tomar, cada botellón cuesta un dólar, con cincuenta centavos. Imagínese cuántos tenemos que comprar al día. En mi caso he optado por comer afuera y solo utilizar el agua para beber. Cómo no hay luz, tampoco tenemos internet, los cortes de energía no coinciden con los anunciados. La luz regresa por dos horas y se vuelve a ir. Esto es una pesadilla", exclamó.

Jefferson Cevallos, quien también reside en este sector de Guayaquil, manifestó que las últimas botellas de agua que almacenaba por precaución ya se le terminaron y que le tocó fletar una camioneta para ir donde su suegra y abastecerse del líquido.

