Así se salvó un conductor de ser secuestrado en Sauces 8, en Guayaquil

La carrera que un ciudadano realizaba en su vehículo particular resultó ser un engaño. Los supuestos pasajeros que llevaba intentaron secuestrarlo, en el norte de Guayaquil. El hecho se produjo cerca de las 22:00 del miércoles 19 de junio.

Previamente, el hombre se detuvo fuera de un centro comercial, en la avenida Francisco de Orellana, para recoger a dos sujetos.

Los individuos le pidieron que recogiera a un tercero más adelante. Después, mientras iban por la ciudadela Sauces 8, sacaron un arma de fuego. La víctima escapó corriendo mientras pretendían que ingrese a la cajuela.

"Me pegan con la pistola, uno me agarra la mano, otro también y me esposan. Querían ponerme en la parte de atrás, en la cajuela", contó a medios comunicación el ciudadano.

Los implicados también realizaron un disparo que alarmó a moradores de aquella ciudadela, pero que no impactó al hombre, quien gritó clamando ayuda.

Finalmente, los sujetos se marcharon y el perjudicado fue asistido por paramédicos y policías que llegaron al lugar.

