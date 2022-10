El intento de asalto que sufrió este martes 25 de octubre un equipo periodístico de Teleamazonas, que estaba en los exteriores del Estadio Monumental realizando una transmisión en vivo, deja dudas sobre la eficacia de los operativos de control para garantizar la movilidad y seguridad de las personas que arribarán para la final de la Copa Libertadores de América que se disputará el próximo sábado 29.

“Este sector es muy inseguro. Aquí roban todos los días y a todas horas. Los delincuentes no respetan nada. ¿Quién garantiza que los turistas que llegarán al estadio no serán presa del hampa?”, cuestiona Cecilia Morán, quien tiene una tienda junto al recinto deportivo y asegura ser testigo de cómo actúan los malandrines cuando ven personas que no pertenecen al sector.

“Aquí hay robos todo el tiempo y ni la Alcaldía ni la Policía Nacional hacen mayor cosa. Da vergüenza lo que puedan pensar los turistas sobre nuestro país. También da indignación de que se pregone seguridad cuando la ciudadanía vive lo contrario”, indica Rodrigo Bajaña, dueño de un restaurante.

El ciudadano cree que el evento deportivo dará más vida a la zona, pero recalca que tiene dudas de la eficacia de los operativos.

Roberto Palacios, hincha deportivo, analiza que los estados de excepción decretados por el Gobierno no han conseguido disminuir los actos criminales. “El delincuente le ha perdido el respeto a la Policía, y los ciudadanos nos sentimos indefensos”, remarca, al cuestionar la poca acción de los uniformados en diferentes sectores de la urbe, donde los robos van en aumento.

Un equipo periodístico de la cadena televisiva Teleamazonas fue víctima de un intento de robo esta mañana. Se encontraban realizando una transmisión en vivo en el puente peatonal que está en los exteriores del estadio Monumental.



Algo similar opina María Muñoz, ama de casa. “La inseguridad ha tocado fondo. Si intentan robarle a una periodistas mientras está transmitiendo en vivo, eso quiere decir que los delincuentes ya no tienen miedo a nada ni a nadie”, lamenta.

La periodista de Teleamazonas Vanessa Robles y su camarógrafo se encontraban realizando su trabajo en el puente peatonal ubicado en los exteriores del Monumental, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron al punto con la intención de robarles sus pertenencias.

Desde el medio día de hoy, un fuerte contingente policial rodea los exteriores y alrededores del Estadio Monumental, donde se jugará la final de la Copa Libertadores de América.



“Nos quieren robar en vivo”, dijo la periodista, al observar que la motocicleta avanzaba hacia ella. Uno de los individuos quiso bajarse, pero al percatarse de que estaban siendo captados por la cámara, los sospechosos taparon sus rostros y huyeron en el vehículo.

Desde el lunes pasado, 9.135 servidores policiales participan en operativos ordinarios, mientras que el día del partido habrá 1.885 uniformados.

Al medio día de este martes un grupo de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) llegó al mediodía a las inmediaciones del estadio Monumental, para efectuar un reconocimiento de los espacios donde estarán ubicados antes, durante y después de la final del partido.

La avenida Barcelona, arteria en la que está asentado el estadio, será cerrada desde las diez de la noche del próximo 28 de octubre.