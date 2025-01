Robos de cables: Comerciantes de Luque y Pedro Carbo llevan un año sin telefonía fija

El sector de Luque y Pedro Carbo, en el corazón de Guayaquil, ha estado casi un año sin servicio de telefonía fija, afectando a comercios de la zona y calles aledañas, que han sufrido constantes interrupciones en su comunicación.

Los trabajadores de la zona denuncian que los robos de cables son una constante. A pesar de los intentos de reposición, los delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche para sustraerlos, y en ocasiones, ejecutan sus crímenes incluso durante el día, disfrazados. Esta situación ha interrumpido gravemente el servicio de telefonía fija, que aún depende de muchos comercios en el área.

¿A qué se deben las fallas?

Virgilio Jarrín, abogado que trabaja en la Notaría 13 de Guayaquil, denuncia que desde febrero de 2024 no cuenta con este servicio en las cuatro líneas telefónicas que contrató. Él detalla que, desde esa fecha, ha solicitado en más de una ocasión a la Compañía Nacional de Telecomunicaciones una respuesta ante las fallas constantes, a lo que le han informado que se trata del hurto de varios cables. No obstante, no ha recibido ninguna solución a esta problemática, que afecta a varios trabajadores.

“Muchas personas antes llamaban para preguntar si sus trámites estaban hechos, qué trabajos se realizaban aquí, etc., pero ahora muchos han desistido, y debido a la falta de vías de comunicación, varios de nuestros clientes han dejado de venir. Pero no me moveré de aquí, porque sería peor. Las personas ya conocen que aquí se llevan a cabo los servicios de la Notaría 13. Si nos cambiamos, menos gente vendrá”, detalla.

EXPRESO consultó a CNT sobre qué medidas se están tomando para evitar estos robos y cuántos sectores del centro de Guayaquil han sido afectados por el robo de cables. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta a estos cuestionamientos. No obstante, el departamento de comunicación de la entidad explicó que se está gestionando el tema.

Robos constantes de tuberías, cables y más

Mientras tanto, quienes laboran en esta zona detallan que, casi todos los días, al llegar a su lugar de trabajo, encuentran abiertas varias tapas que contienen tuberías, cables y otros artículos que pueden representar una ganancia para los delincuentes.

“Este sábado (25 de enero), cuando vine a ver algunas cosas del local en la mañana, me encontré con varias tapas levantadas. Me quedé desconcertado. Varios compañeros del sector y yo las cerramos, pero después llegaron unos sujetos con cascos blancos, vestidos como nosotros, con jeans y camisas, y dijeron: ‘Venimos a hacer reparaciones’, en voz baja, y comenzaron a abrir las tapas. No tenían chalecos, credenciales, ni traían consigo más herramientas, ni siquiera conos para su seguridad, ya que abrieron una tapa en plena calzada. Solo tenían unas pinzas con las que arrancaban trozos de cable”, relata el ciudadano Andrés Vinueza.

Asimismo, Abelardo Ochoa, guardia de seguridad que labora a dos cuadras de Luque y Pedro Carbo, detalla que, en su camino al edificio que resguarda, siempre encuentra restos de cables regados en la calzada o en las veredas, así como tapas abiertas. “Eso es un peligro, alguien puede estar distraído y caerse. El Municipio, CNT y la Policía deben ponerse manos a la obra, comenzar a buscar a estas personas, reparar el servicio y encontrar una manera de que los delincuentes ya no puedan seguir robando, porque varios de los negocios no tienen cómo llamar o recibir llamadas desde el teléfono convencional”, comenta.

Por su parte, Roberto Obando, que trabaja en un edificio en la calle Chile y 9 de Octubre, detalla que desde septiembre también enfrentan problemas con su línea fija. “Supuestamente, la semana pasada (21 de enero), CNEL iba a venir, pero nunca llegaron, y seguimos con el problema un mes más. No deberían ignorar nuestros pedidos; aquí se paga por un servicio que nunca podemos usar”, denuncia.

Robos en 2024

De acuerdo con el Cabildo, en 2024 se reportaron un total de 1,053 casos de robos de cables en la ciudad, lo que llevó a la clausura de 97 centros de acopio con el fin de prevenir el comercio ilegal de materiales de dudosa procedencia, entre ellos, bienes públicos.

