Retiran gran cantidad de sedimentos en la cuenca baja del Guayas por El Niño

Un 70 % de avance tienen los trabajos para el fortalecimiento del Sistema de Control de Inundaciones de la Cuenca Baja del Guayas, dentro del Plan de Acción ante la llegada del fenómeno de El Niño (ENOS).

Así lo indicó el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, quien constató junto a un equipo técnico los avances de las obras en los By Pass 2, By Pass 3, By Pass 5, Derivadoras Cañar y Las Maravillas. Otro de los proyectos intervenidos es el del río Bulubulu.

El pasado 29 de agosto, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y la Empresa Pública del Agua (EPA-EP) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del plan, con la finalidad de precautelar la seguridad y la vida de los ciudadanos. El fortalecimiento de estos proyectos beneficia a más de 1’250.000 habitantes de comunidades vulnerables a inundaciones, que se verían afectadas con la llegada de El Niño. La inversión para este proyecto es de 68’456.745,41 dólares.

Según se evidenció en el recorrido, había gran cantidad de azolvamiento acumulado por más de ocho años en los caudales del proyecto.

“Con el trabajo de limpieza, desazolve, desalojo de material excavado, entre otros, se logra garantizar que los proyectos cumplan con el objetivo de desviar y contener la mayor cantidad de agua procedente del sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del Guayas y así evitar las inundaciones en las poblaciones aledañas”.

El proyecto Derivadora Cañar es uno de los que está siendo intervenido por El Niño. cortesía SGR

