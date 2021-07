Deportes: El primer triunfo fue volver

Están de retorno y con fuerza, pero en escenarios que no se asemejan del todo a lo que sucedía antes de la pandemia de la COVID-19.

Son los deportistas, que al igual que como los otros ámbitos y ocupaciones de la vida, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, esa para la que pasaron por un proceso que cada vez cuesta menos, pero que igual no deja de ser distinto, aunque lo toman con positivismo, algo que aprendieron del tiempo pasado para acoplarse al actual, donde están conscientes de la oportunidad de hacer lo que más les gusta, pese a la incertidumbre vivida.

Es que en un principio no podían ejercer su disciplina y ahora lo hacen en condiciones diferentes, aquellas que les permiten volver a estar de nuevo en este trepidante mundo deportivo.

Es así como la atleta Kiara Rodríguez, el ultramaratonista Ronald Insuaste y el futbolista David Noboa nos relatan cómo viven cada una de las etapas del retorno, cambiando de escenarios para las prácticas, hasta las restricciones a las que tuvieron que acostumbrarse para competir en un mundo donde la actividad física establece un nuevo orden, pero solo es la transformación previa con el objetivo de que llegue el día en que desarrollen su actividad en las condiciones de antes.

Kiara Rodríguez lo tomó como una oportunidad para mejorar

Todo es diferente ahora para la paratleta guayaquileña Kiara Rodríguez. La deportista, de 20 años, Campeona Parapanamericana y Mundial Absoluta de salto largo en 2019, confiesa que sintió “angustia” cuando en marzo del 2020, por la pandemia de la COVID-19, se vio imposibilitada de realizar sus entrenamientos al aire libre.

Ella, acostumbrada a moverse en amplios espacios y mostrar su destreza en la pista, se vio de repente entre cuatro paredes, en un reducido espacio, donde no podía explotar todo su potencial. “Estaba angustiada, tenía que entrenar dentro de casa, definitivamente no era lo mismo”, relata recordando aquellos días, donde la incertidumbre era lo de siempre, no solo para Kiara, sino para los ciudadanos del mundo.

La guayasense sabía que esto tendría consecuencias para ella en el plano físico, aunque rescata que “felizmente no tuvo lesiones”, que era uno de sus principales temores por dejar la pista para moverse en el cemento. “Más hacía fortalecimiento y carreras. Beneficiosamente no sufrí ninguna lesión, pero perdí masa muscular, la reacción en el partidor. Entrenaba todos los días en cemento, la verdad no era nada fácil, aunque tocaba adaptarse a los nuevos tiempos para volver con más fuerza”.

Kiara, clasificada por Ecuador para los Juegos Paralímpicos, tuvo que vivir la postergación de los mismos debido a la pandemia, algo a lo que intentó verle el lado positivo y lo tomó como una oportunidad para prepararse mejor para la cita que se celebrará este año en Tokio, del 24 de agosto al 5 de septiembre. Rodríguez, quien padeció al nacer de parálisis braquial y que a la larga limitó el movimiento de su brazo izquierdo, volvió a las prácticas habituales en agosto del 2020 y vio frutos en mayo de este año, cuando se colgó dos medallas de oro en el Grand Prix Mundial de Para Atletismo en Túnez.

Su supremacía ahora no fue solo en el salto largo, donde es especialista, sino también en los 100 metros planos. “Indudablemente me siento mucho mejor, he mejorado la parte técnica. Estoy muy feliz de estar en una pista con el reto de los Juegos Paralímpicos, donde aspiro a ganar una medalla para el país”, sostiene la deportista, quien tiene la seguridad de que pronto todo volverá a ser como antes.

Es una oportunidad que nos da la vida para hacer deporte o vivir cada momento con intensidad y aprovechar las cosas. Esperemos que todo lo que estamos pasando termine de forma definitiva, es lo que todos deseamos. Kiara Rodríguez, atleta

Ronald Insuaste, de pensar en el retiro a imponer nuevas marcas

Ronald Insuaste volvió a salir a las calles para romper récords como ultramaratonista. Álex Lima

El encierro definitivamente no es para el ultramaratonista Ronald Insuaste y esto lo pudo comprobar durante los meses en que las restricciones obligaban a no salir de casa más que a lo básico, como comprar alimentos. El deportista guayaquileño, acostumbrado a correr por las calles o en las pistas, sencillamente no podía hacer ejercicios bajo techo, algo que lo hizo pensar por momentos del retiro de la disciplina.

“El encierro me obligó al retiro temporal. No podía correr, no me acostumbro a hacer ejercicios en casa, ni hacer ejercicios virtuales, ese encierro me estaba dejando al borde del retiro de mis carreras y competencias en lo que a mi deporte se refiere”, dejó saber el corredor, quien pasó seis meses sin hacer ningún tipo de actividad física, hasta que recibió una invitación que lo hizo reactivarse.

“Cuando se fueron eliminando las restricciones, igual se me hacía difícil salir a correr, sin embargo recibí una invitación a correr a un grupo de atletismo y empezaron a cambiar las cosas para mí”, expresa el guayasense.

Es que Insuaste, quien incluso estaba perdiendo su forma física por la inactividad, empezó a llenarse de motivación por volver a recorrer en las calles y se propuso romper el récord de cumplir 50 maratones (42 kilómetros) en 50 días, algo que logró, lo que lo impulsó a trazarse nuevas metas, una de ellas es la que consiguió ayer al ejecutar 200 medias maratones (21 kilómetros) en 200 días. Luego de pasar este proceso, Ronald ve el mundo de una manera diferente e insta a las demás personas a que aprovechen el tiempo para cumplir sus objetivos, entre ellos los deportivos.

“Decir que no hay tiempo por el trabajo a los estudios es una excusa, siempre hay tiempo para hacer deporte, no hay que perder la oportunidad”, manifiesta con entusiasmo.

El ser ultramaratonista da un nivel de extra de constancia y hacer de tu vida un reto, que a fin de cuentas es lo que tenemos todos día a día.

Ronald Insuaste, ultramaratonista

David Noboa sigue extrañando a los hinchas en los estadios

David Noboa, volante de Guayaquil City, está feliz porque el fútbol poco a poco vuelve a desarrollarse con normalidad. Cortesía

Complicado, así es como describe David Noboa, mediocampista de Guayaquil City, los momentos que atravesó el año anterior cuando por el encierro debido a la pandemia no solo que no podía competir a nivel oficial, sino que los entrenamientos tenía que hacerlos en casa a la espera de la vuelta a las canchas, algo que en su momento llegó a ser incierto.

“El simple hecho de no oler el césped me presentaba una realidad muy diferente a la que estaba acostumbrado en mi carrera como futbolista”, nos cuenta el jugador guayaquileño que el año anterior militó en el Delfín. Sin embargo, el deportista sabía que tenía dos caminos, lamentarse o seguir adelante, y optó por el segundo.

“Sin duda que te desanima saber que no vas a jugar fútbol, más aún cuando la LigaPro se suspendió por un tiempo indefinido, pero tenía que tomar decisiones, y fue lo que hice, pensé en cosas positivas, hacer cosas en familia, ver partidos para analizar en qué puedo mejorar.

También aproveché para enfocarme en lo que no hacía antes. Mantuve la mente ocupada, en ese sentido no fue tan malo para mí”, dijo Noboa, quien confesó que al volver al campo a las prácticas se sentía un poco “pesado”, algo que con el tiempo fue cambiando debido a que fue recuperando la masa muscular que se perdió por los entrenamientos en casa.

David en la actualidad se muestra contento porque el torneo nacional se está dando con cierta normalidad, aunque sí echa de menos a los hinchas en los graderíos. “Se extraña al público, uno está concentrado, pero los fanáticos a favor o en contra motivan a seguir, esperemos que vuelvan pronto”, dejó saber Noboa.