El primer aguacero y la ciudad revive los problemas de siempre

El resultado de catorce horas de lluvia consecutiva, revivió en la ciudad viejas escenas que surgen en cada temporada invernal: calles y sectores inundados, a pesar de los trabajos de limpieza anunciados.

Fueron 32 avenidas y sectores que reportaron agua acumulada. Además de otros que, aunque no figuren en registros oficiales, se inundaron. Entre ellos la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de la ciudad, cuyos habitantes ya habían advertido de lo que pasaría por las viejas alcantarillas que cruzan por sus peatonales, tal como lo publicó Diario EXPRESO el pasado 17 de noviembre.

“Se llenó todo, no se qué está pasando. Vinieron a limpiar pero apestan horrible esas alcantarillas”, aseguró Jessenia Hernández, habitante de la manzana 500.

Lo corroboró Willie Zambrano, habitante de la manzana 400, quien mencionó que las rejillas donde vive están taponadas, además por la altura del sector en relación a las otras manzanas. “Sí, entró agua a la casa porque la parte de allá es baja, por más que se llama acá no ha venido Interagua”, aseguró el ciudadano al reconocer que en otra parte de la ciudadela cubrieron con tierra para evitar esas inundaciones; pero, “el desaseo de vecinos que acumulan la basura se tapa, como allá es bajo nos inundamos. Eso es todos los años”, recalcó.

Los sectores que más se inundaron. Adrián Peñaherrera

Su vecino Ronald Suárez, de la manzana 407, lo ratifica. “Mi casa se inundó. Eso es porque todo mundo bota basura. No he visto a Interagua que venga a limpiar para que no ocurra esto, que cada vez que llueve nos inundamos y se pueden dañar los electrodomésticos”.

A pocos pasos, uno de los parques de la zona daba cuenta del problema. Hasta ayer, la arboleda seguía anegada por la lluvia que cayó en la ciudad desde las 16:30 hasta las 22:45 del pasado domingo.

Aunque la Martha de Roldós no aparece dentro del reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de los sectores con más acumulación de agua por la lluvia, la Juan Montalvo (Estación bombeo C4) registró 142.4 litros por metro cuadrado.

La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) catalogó la lluvia como emergencia de baja complejidad (nivel 1) “porque no se registraron víctimas fatales ni heridos, ni fue necesario activar albergues”.

Según los primeros reportes de la entidad, 32 calles y avenidas reportaron acumulación de agua. También se reportaron taponamientos de alcantarillas por la mala disposición de basura. En total, registraron siete incidentes: dos viviendas anegadas y cinco árboles caídos.

El norte de la ciudad fue la que más estragos sufrió por la lluvia. Freddy Rodriguez

La Dirección de Áreas Verdes del Municipio y Urvaseo pusieron en marcha sus equipos por la caída de árboles en Sauces 4, Sauces 6, Samanes 5; en las calles Chimborazo y Colombia, y en Cuenca, entre la 27 y la 28.

La prevención

Sin eco las alertas de Inamhi

El jueves 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una ‘alerta temprana’ para avisar que entre ese día y el 14 de diciembre “lluvias y tormentas eléctricas se presentarán con mayor frecuencia en varias localidades del territorio nacional”, entre ellas Guayas. Asegura que avisó al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), del Municipio porteño.

Así lo confirmó Virgilio Benavides, funcionario de Gestión de Riesgos. Añadió que, a su vez, compartieron esa alerta a los municipios y juntas parroquiales. La Corporación no respondió.

“Es probable que exista acumulación de agua en hogares, negocios y caminos. Posible incremento de los caudales y desbordamiento de cuerpos de agua”, decía la alerta, que incluía a la zona interandina, donde también se registraron fuertes lluvias como en Guano.