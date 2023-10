¿Qué hacer en Guayaquil y Quito durante la ley seca?

Este fin de semana, Ecuador se prepara para las elecciones del domingo 15 de octubre, lo que significa que habrá ley seca desde las 12:00 del viernes 13 de octubre. Sin embargo, esto no implica que debas aburrirte en casa. Aquí te traemos algunas opciones para disfrutar tu tiempo libre en medio de las restricciones en Guayaquil y Quito.

En Netflix: Nuevos Lanzamientos para entretenerte en casa

Si prefieres quedarte en casa, Netflix tiene una variedad de emocionantes lanzamientos para mantenerte entretenido:

11 de octubre: Llega la serie documental basada en el libro 'Big Vape: The Rise and Fall of Juul', que narra la historia del emprendimiento de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos que se convirtió en una empresa multimillonaria.

12 de octubre: Del creador de la serie de terror, Mike Flanagan, llega 'La caída de la casa Usher'. Esta vez, la historia sigue a los hermanos Usher que han convertido una empresa farmacéutica en un imperio, pero los secretos salen a la luz cuando los herederos de la empresa empiezan a desaparecer.

13 de octubre: Netflix continúa el mes con más películas de terror, incluida la película sueca 'The Conference'.

15 de octubre: Llega el documental 'Camp Courage', que sigue la historia de una niña desplazada por la guerra en Ucrania. Ella, junto a su abuela, se dirige a un campamento de verano en los Alpes, poniendo a prueba los límites de su valentía.

Música en vivo en Guayaquil

Si buscas una experiencia cultural, el Teatro Sánchez Aguilar presenta el próximo 13 de octubre, a las 20:00, a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en un emocionante concierto. Bajo la dirección de Iñigo Pirfano y con la solista invitada Chinatsu Maeda, el repertorio incluye obras de Johann Strauss, G. Gershwin y A. Dvorák. Las entradas tienen un costo de $10, y las compras anticipadas siguen siendo válidas.

Noche de danza

La Escuela de Danza y Compañía 'Cuballet' presenta 'Melodías en Movimiento 2.0', una obra innovadora que fusiona danza contemporánea y neoclásica con música en vivo. Dirigida por Sofía Genovese y Gianina Genovese, esta producción promete llevar al público a un viaje emocional a través del arte del movimiento. La coreografía, que incorpora música clásica y contemporánea, crea un diálogo emocional entre los bailarines y la música.

El evento, que contará con música en vivo a cargo de saxofonistas destacados, se llevará a cabo el sábado 14 de octubre a las 19:30 en el Auditorio del MAAC, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la danza y el arte en general.

Quito:

Taller de foto-bordado en el Museo de Ciudad

En la capital, Quito, el sábado 14 de octubre, el Museo de Ciudad te invita a bordear tu historia en un taller de foto-bordado en el marco de la exposición 'Ancestras'. El taller estará dirigido por Polii Lunar, la artista creadora de esta muestra. Esta actividad te permitirá dialogar y crear lazos afectivos en torno a las fotografías, tus historias familiares y el bordado. ¡Invita a tu madre, abuelas, tías o amigas para compartir esta experiencia única!

Es importante destacar que este taller tiene cupos limitados, por lo que te recomendamos inscribirte a través del enlace proporcionado en las historias del Museo de Ciudad.

Día de los Jardines Botánicos en Quito

En honor al Día Mundial de los Jardines Botánicos, las Empresas Públicas Metropolitanas de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y el Jardín Botánico de Quito (JBQ) te invitan a visitar el Jardín Botánico de forma gratuita los días martes 10, miércoles 11, jueves. 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre de 2023, de 10h00 a 15h00. Esta iniciativa ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un espacio natural, saludable y seguro, recorriendo hermosos jardines temáticos en el Jardín Botánico de Quito, ubicado en el Parque La Carolina.

A pesar de la ley seca por las elecciones, hay muchas formas de disfrutar de un fin de semana lleno de entretenimiento y actividades en Guayaquil y Quito. ¡Aprovecha estas opciones y disfruta al máximo tu tiempo libre!

