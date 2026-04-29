Pascuales encadena tres ataques en horas: cuatro muertos, incluidos dos adolescentes

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves En menos de unas horas, tres ataques armados dejaron cuatro muertos en Pascuales, incluidos dos adolescentes.



Bastión Popular concentró dos de los hechos violentos, con más de 19 indicios balísticos levantados solo en ese sector.

El distrito Pascuales ya acumula 104 muertes violentas en lo que va del año, posicionándose como uno de los más golpeados de la Zona 8.

La violencia volvió a golpear al distrito Pascuales, en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). En pocas horas, tres ataques armados dejaron cuatro personas asesinadas, entre ellas dos menores de edad, en hechos ocurridos entre Bastión Popular y Brisas de Pascuales.

El episodio más grave se registró en el bloque 9 de Bastión Popular. Allí, dos adolescentes de 14 y 15 años fueron atacados a tiros. Uno murió en el sitio, mientras que el otro fue trasladado a una casa de salud, donde falleció poco después. En la escena, agentes de la Policía Nacional levantaron ocho indicios balísticos.

“Ya no se puede ni salir. Vivimos con miedo todo el tiempo, estamos hartos de esto”, comentó un morador del sector, quien prefirió no identificarse por seguridad.

Madrugada violenta en el mismo sector

La violencia continuó avanzada la madrugada. Cerca de las 00:30, en el bloque 6 del mismo sector, un joven fue interceptado, bajado de un vehículo y ejecutado con disparos. La víctima fue identificada como Rubén Franco Morales, de 20 años. En este caso, los peritos recogieron 11 vainas percutidas calibre 9 milímetros.

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Horas antes, otro crimen había encendido las alertas en Brisas de Pascuales. Cerca de la medianoche, Iván Segovia, de 35 años, fue asesinado mientras permanecía en los exteriores de su vivienda. En este lugar, los uniformados levantaron cuatro vainas percutidas.

“Esto ya es todos los días. No hay control, no hay seguridad. Uno siente que está abandonado. Y no digan que con el toque de queda todo mejorará porque eso no es cierto. Eso no sirve de nada. Nunca lo ha hecho”, dijo otra residente de la zona.

Los tres hechos se suman a la creciente cifra de violencia en este distrito, que ya acumula 104 muertes violentas en lo que va del año, consolidándose como uno de los puntos más críticos de la Zona 8.