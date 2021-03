Una nave abandonada se hundió en el río Guayas

Las personas que laboran cerca a la orilla al río Guayas fueron testigos de como una nave se hundió el pasado martes 2 de marzo. Sobre este incidente la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) dijo a EXPRESO que la embarcación que se hundió no generó derrame de combustibles, ni tampoco hubo heridos. Dado que al llegar al lugar, cerca de la Universidad Salesiana, la barca ya estaba hundida. No fue posible ver la matrícula, ni el nombre de esta. Hasta el momento de escribir esta nota, la autoridad no amplió la información con más detalles, solo indicó se estaba investigando.

Sin embargo, el Municipio de Guayaquil dijo que ellos habían advertido a la Armada de Ecuador sobre la nave abandonada.

La Jefatura de Muelles y Muros de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública del Municipio de Guayaquil que realizaba un recorrido habitual de inspección, según explicó a este Diario, detectó un barco hundido en el río Guayas. Desde la Sala Situacional de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) se emitió la notificación al Comando de Guardacostas quienes direccionaron a la Capitanía del Puerto, cuyo personal acudió al sitio.

De acuerdo a los datos proporcionados, se trataba de una embarcación que llevaba algún tiempo atracada y abandonada. Ahora las autoridades navales emitirán un informe, para que de ser necesario se emitan los avisos a los navegantes.

La Dirección de Ambiente inició una evaluación sobre el impacto que generó esta novedad en la ría.