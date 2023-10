La música resonó en la ciudadela 9 de Octubre por la independencia de Guayaquil

La comunidad de la ciudadela 9 de Octubre tuvo su propio desfile cívico para conmemorar las fiestas de independencia del Puerto Principal, este lunes 9 de octubre.

El ofrecimiento de rendición de cuentas de Álvarez terminó en propaganda política Leer más

Desde las 15:00 comenzaron su marcha los estudiantes miembros de la banda del colegio Eloy Alfaro y los ex alumnos miembros de la orquesta, quienes protagonizaron esta marcha por más de 15 cuadras a lo largo de esta ciudadela.

Las dos generaciones de bandas iniciaron su marcha, pero con una distancia mayor a los 10 metros entre ambas, pues cada uno entonaba melodías distintas. Siendo los primeros en fila, los mayores, quienes tocaban con una armonía más tradicional, y los más jóvenes, que en ocasiones entonaban las canciones populares de su generación.

Durante el recorrido por el barrio, la ciudadanía se asomaba o salía de sus hogares para ver a qué se debía la música que llegaba hasta sus domicilios.

Habían quienes no sabían del evento, y otros que lo esperaban con ansías, como Julio Herrera, de 63 años, quien junto a sus nietos salió del portón de su hogar para ver la marcha. "Es hermoso ver que no soy el único que salió para ver la orquesta. Tristemente, me ha dado mucho recelo salir de mi propio hogar desde el inicio del evento, no quiero que en el camino a ver la marcha me roben a mi y justo esté con mis nietos", comenta Herrera.

Familias salían de sus porticos para ver el desfile. Paúl Arias Castillo

Sin embargo, este temor no fue impedimento para que otros ciudadanos acompañen la marcha desde el inicio, o como es el caso de Miguel Ordoñez, de 16 años, quien junto a su hermano de 10, Luis, comenzaron a seguir a la banda desde la mitad del trayecto que recorrieron.

"Mi hermano me pidió que lo lleve, mis padres me dijeron que vaya, honestamente no quería salir, pero verlo a mi hermano feliz y afuera, es algo que él no podía hacer desde antes de pandemia. Primero por el coronavirus, y ahora por toda la inseguridad. Fue un sentimiento hermoso", comenta Ordoñez.

Guayaquil rinde homenaje a sus 203 años de libertad Leer más

Ante esta situación, de forma preventiva, el comité barrial pidió la presencia de la policía para dar resguardo a su desfile.

Para culminar el evento, los integrantes de las orquestas retornaron al punto desde donde iniciaron su recorrido, en el colegio Eloy Alfaro, para nombrar a Miguel Pincay como el mejor cachiporrero de los alfarinos.

Pincay inició sus actividades en la banda desde los 11 años hasta los 24, y también participa junto a la banda de ex alumnos de esta institución educativa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!