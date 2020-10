Mercados de la ciudad, entre el abandono y la inseguridad

Los usuarios que llegan al mercado José Mascote, uno de los más antiguos de Guayaquil, dan pasos pausados al intentar subir a la segunda planta del establecimiento, donde se encuentran decenas de locales y hasta un patio de comidas. Lo hacen debido a las fisuras y ausencia de cemento, sobre todo al filo de algunos escalones, y que ha ocasionado la caída de más de una persona.

A unos 17 kilómetros, en el noroeste de la ciudad, se levanta el mercado de Transferencia de Víveres de Montebello cuyas 35 hectáreas están afectadas por un problema que se ha agravado en los últimos meses: el microtráfico de drogas. Incluso, en un área desolada, hace un par de semanas, fue asesinada una mujer de 20 años.

EXPRESO pasa revista a estos y otros angustiantes hechos que obstaculizan la tranquilidad en una parte de los 48 centros de abastos que integran la red de mercados municipales, y que tanto usuarios como vendedores esperan soluciones.

1. Daños. Una de las personas que se ha desplomado, por dos ocasiones de la escalera del mercado de José Mascote, es el padre de la arquitecta Lily Carbonell. Ella advierte que no es el primer caso que se registra en el sitio y considera que este no es accesible para las personas con movilidad reducida. “En los mercados trabajan y van a comprar gente de todas las edades y si no es accesible y tiene su única escalera en mal estado es un riesgo de caída para todos”, narra.

Allí trabajan al menos 15 jóvenes cargando sacos con productos. La mayoría utiliza canastas a sus espaldas y, por el peso, hacen maniobras al momento de descender por la estructura. Así lo confirma uno de los trabajadores que prefirió el anonimato. “Llevaba legumbres y frutas y en el tercer escalón mi zapato se quedó atrapado en un fierro, casi caigo. Limpieza hay, pero debería haber un trabajo total”.

Al respecto, Byron Herrera, jefe de Mercados del Cabildo, admitió a EXPRESO que las tareas de mantenimiento se retrasaron por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, detalló que durante la primera semana de octubre se iniciarían las tareas concernientes a la escalera, pisos, arreglo de mallas, puestos y fachada (pintura). En estos trabajos se incluyen a los mercados de Pascuales y Florida, en el noroeste.

El plazo es de 150 días, tenemos que empezar ya, pero por la pandemia nos retrasó, pero estamos atrás de esto para iniciar. A fines de septiembre u octubre estaremos iniciando y posiblemente culmine en febrero o marzo (...) Nosotros tenemos mercados en diferentes sectores de la ciudad y hay mercados en que se deterioran más pronto. Byron Herrera, jefe de Mercados.

Sobre si hay un proyecto que consista en la instalación de un ascensor, sobre todo para personas con movilidad reducida, el funcionario adelantó que únicamente se construirá en el mercado Machala y será el próximo año. “Será un ascensor de carga y otro para personas, pero el Mascote no porque es uno de los primeros de la ciudad. Entonces, esa experiencia que tenemos, nos ha dado mayor visión para ir poco a poco mejorando”, dijo.

2. Informalidad. El trabajo informal gana cada vez más espacio en la ciudad y se evidencia no solo en los exteriores de centros comerciales o vías principales, como ha venido publicando EXPRESO, sino también en los alrededores de varios mercados. Esto pese a los controles que ejecuta la Policía Metropolitana.

Por ejemplo, fuera del renovado mercado Central, en el centro, hay decenas de vendedores que ofrecen una variada oferta de productos, pero al percatarse de la presencia de los agentes, enseguida se retiran por unos cuantos minutos y luego regresan. El escenario se repite en el mercado de las Cuatro Manzanas, en el sur, donde la venta informal se multiplica los fines de semana. La mayoría lo atribuye al desempleo y a que llegan otros comerciantes independientes de otros mercados.

La cifra. 48 mercados municipales se contabilizan en Guayaquil, incluidas bahías y los de las parroquias.

3. Drogas. El microtráfico de drogas es el mayor problema que presenta el mercado de Transferencia de Víveres de Montebello. Las sustancias ilícitas que ingresan incluso son camufladas en camiones. Así lo reconoció el coronel Ramiro Jaramillo, jefe del distrito Pascuales, y añadió que en los espacios desolados del establecimiento hay covachas tipo carpas que son el hogar de consumidores de drogas e indigentes. Algunos de ellos trabajan cargando bultos o lavando carros y esa ganancia la malgastan en droga, afirma el uniformado. “Eliminar es complicado, pero se busca bajar al mínimo y desaparecer al menos por un tiempo”.

Mal. En el mercado de Montebello la Policía ratifica que existe el problema de microtráfico de drogas. Gerardo Menoscal / Expreso

La compra y venta de droga se da a partir de las 23:00 a través de un estrechamiento de manos. No obstante, pese a que el establecimiento tiene seguridad privada, Jaramillo adelantó que se trabajará en conjunto para reducir esta problemática. “Los guardias conocen la problemática y nos hemos comprometido en capacitarlos. Incluso el municipio puede reubicar las cámaras que están mal ubicadas y así poder monitorear”, recomendó.

4. Inseguridad. Aunque no se han registrado atracos en el interior del mercado de las Cuatro Manzanas, estos sí han ocurrido en los alrededores del sitio, sobre todo en las calles por donde circulan los articulados de la metrovía. Así lo asegura el sargento Omar Cárdenas, de la Unidad Policial Móvil situada fuera de una de las puertas del centro de abastos.

“Cuando la metrovía se detiene en la luz roja los delincuentes aprovechan para sustraer las pertenencias de los pasajeros que están en la ventana. En su mayoría, celulares”, dice Cárdenas, quien confirma que la hora donde ocurren estos delitos es a partir de las 18:30.

El modus operandi de los sujetos para realizar los robos es a través de pirámides humanas, dice el agente, quien también comenta que otro problema del sector es el expendio de drogas. “Aprovechan la oscuridad de la calle Capitán Nájera o la Huancavilca”.