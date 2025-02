Lucha contra la pobreza: los programas de ayuda de la Fundación Mefi-boset

La Fundación Mefi-boset La Bondad de Dios es un claro ejemplo de cómo una visión de solidaridad puede transformar vidas. Esta organización, nacida en el corazón de la parroquia Taura, en el recinto Reina del Cisne, tiene como principal impulsora a Lorena Rosado Sánchez. En un mundo donde la pobreza y la vulnerabilidad son realidades que afectan a millas, Lorena encontró en la necesidad de su comunidad una oportunidad para hacer un cambio real. La fundación nació con el propósito de dar una mano a quienes más lo necesitan, en especial a los más excluidos de la sociedad. Su misión no solo es aliviar el sufrimiento, sino también generar una inclusión económica y social que impulse el desarrollo integral de los beneficiarios.

“Decidí crear la organización porque vi la necesidad urgente de ayudar a las personas en situación de pobreza extrema. En muchas ocasiones, las familias y los individuos se encuentran atrapados en un círculo de pobreza que parece no tener fin, y lo único que podemos hacer es brindarles las herramientas para salir de esa situación”, explica Rosado a EXPRESO.

Pilares fundamentales de la organización

La Organización No Gubernamental (ONG) tiene como eje central su enfoque hacia los grupos más vulnerables: niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y cualquier ser humano que se encuentre en una situación de desprotección. Lorena resalta que uno de los programas más significativos es el denominado Pan de cada día, el cual no solo lleva alimentos a quienes están en abandono total, sino que también combate la desnutrición infantil, uno de los principales problemas en las comunidades más empobrecidas. “Con este programa no solo alimentamos, sino que también buscamos prevenir enfermedades y darles a los niños la oportunidad de crecer con más salud y esperanza”, comenta con determinación.

Otro de los programas que ha tenido un impacto profundo en las personas es El sol de Dios, que ofrece charlas motivacionales, coaching de vida y formación para emprender. "Sabemos que muchos de nuestros beneficiarios no solo necesitan lo material, sino también lo emocional y lo espiritual. Por eso, trabajamos con ellos para que puedan tener una visión de futuro, un plan de vida", dice la presidenta, quien se ha dedicado a ofrecer herramientas no solo para subsistir, sino para que las personas puedan encontrar la fuerza para salir adelante por sí mismos.

Rosado también hace hincapié en la importancia de la formación prematrimonial y los programas de planificación familiar a través de la iniciativa El y Ella . “La violencia familiar y la falta de educación sobre relaciones saludables son problemas que afectan a muchas familias en nuestro país. Queremos evitar los conflictos y brindarles a las parejas las herramientas para llevar una vida en armonía”, explica Lorena con la firme creencia de que la educación es la clave para resolver problemas a largo plazo.

Programas y proyectos a futuro

A medida que la fundación sigue avanzando, también lo hacen sus proyectos. En la actualidad, están enfocados en ampliar su alcance a más áreas de la provincia del Guayas, especialmente a aquellas zonas rurales y urbanas de escasos recursos donde aún es difícil acceder a los servicios básicos. “La provincia tiene muchas comunidades que están olvidadas por las políticas públicas. Nuestro objetivo es estar ahí, donde más se necesita”, afirma su vocera, quien está convencida de que la clave para cambiar las condiciones de vida de estas comunidades es la capacitación.

Entre los proyectos a futuro, la fundación planea implementar talleres de emprendimiento en áreas rurales, donde muchas personas no tienen acceso a programas educativos formales que les ayuden a generar ingresos propios. También planean expandir su atención psicosocial para familias en situación de vulnerabilidad, brindando apoyo a los padres y cuidadores de los niños y adolescentes más necesitados. “Cuando las familias están quebradas emocionalmente, la recuperación de los niños es mucho más difícil. Por eso, trabajamos de manera integral con todos los miembros del hogar”, añade Lorena.

Además, uno de los aspectos que más destaca en los proyectos futuros de la Fundación Mefi-boset es su enfoque hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad. “Queremos que las personas con discapacidad no solo tengan acceso a servicios básicos, sino que también encuentren oportunidades de empleo. Todos tienen derecho a desarrollarse profesionalmente ya ser parte activa de la sociedad”, sostiene Lorena, con una convicción que transmite esperanza para aquellos que a menudo son invisibles para el sistema.

El corazón de la ONG: El voluntariado

En cuanto a la participación en la fundación, Lorena subraya que ser parte de este proyecto no solo es un acto de generosidad, sino también de compromiso. “Tenemos un equipo de 15 voluntarios, pero siempre estamos en busca de personas que se sumen a esta causa. Cualquier persona que desee contribuir con su tiempo y esfuerzo puede hacerlo, ya cambio, puede sentir la satisfacción de haber ayudado a transformar una vida”, menciona.

Para aquellos interesados en ser parte del cambio, basta con ponerse en contacto a través del correo electrónico proporcionado por la fundación. “Cada voluntario es una pieza clave en este proceso. Nadie es más importante que otro. Lo importante es que todos trabajemos juntos para que más personas puedan tener acceso a una vida mejor”, afirma con optimismo.

