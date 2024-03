El malecón, con patos en peligro de extinción y prohibiciones en baños

Acción. Los patos en peligro de extinción, de acuerdo con el Malecón 2000, están en un estante en el que se advierte a la ciudadanía que no se les dé alimentos para humanos.

Quienes administran el Malecón 2000 fueron tildados por el propio alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como “imbéciles”. Esto surgió la noche del lunes 25 de marzo, tras la colocación de una malla que le impedía a una adulta mayor vender pedazos de papel higiénico entre las rejas del sitio. Ella intentaba resguardarse del sol sobre la ardiente acera.

En un recorrido por el lugar se comprobó que la malla se había esfumado y que, al entrar en al menos tres servicios higiénicos, funcionaban dispensadores de papel. “Ponte pilas, sí tengo papel”, se leyó junto a la tabla de precios para que salga el producto: monedas de 5 hasta de 25 centavos.

Así es, son unos imbeciles los del malecón2K, en esta tienes toda la razón.

Cero corazón, cero sentido común y cero

Voluntad.

Habrá un problema interno por esto.

Lamentablemente recién veo esto.



Al consultarle a Doménica Gómez, una visitante, un problema que ha notado es que estas máquinas presentan desperfectos. “Por eso yo siempre traigo hasta paños húmedos en mi cartera porque o están dañadas o no hay papel, eso ocurre de años”, comentó la ingeniera.

Pero antes de que se ingrese a los servicios higiénicos llama la atención la publicación de normas en carteles. Una de estas es que está prohibido realizar actos inmorales dentro de los baños.

Cabe recordar que a finales de febrero de este año se viralizó en redes sociales un video de hombres manteniendo sexo dentro de los cubículos que serían del sitio turístico.

También está establecido “cuidar el mobiliario y accesorio” de cada cabina, y no lavar ropa ni usar los baños para aseo personal. “En caso de observar una irregularidad, comunícate con el agente más cercano”, cierra el mensaje en el cartel.

Las normas que rigen para el buen uso de los baños. Juan Ponce / EXPRESO

En torno a estos casos, Damián Chávez, habitante de la ciudadela Miraflores, contó que ha sido testigo de que supuestos estudiantes dibujaron grafitis en las puertas de los cubículos. “Una vez vi a un grupo que lo hizo, y eso es vandalismo, no cuidar los elementos de los espacios, así como dejar abierta la llave... hay mucho por trabajar”, acotó.

Otra polémica que atravesó el Malecón 2000, hace pocos días, fue la de los peces muertos en un estanque. Asimismo, fue viral en las redes sociales. El Municipio en ese caso reaccionó y en un comunicado explicó que esto se debió a la ola de calor que azotó la ciudad la semana anterior.

Pero al caminar por otro estanque, cerca del cine del lugar, hay otro cartel de mayor tamaño que alerta que los patos de esa laguna están en peligro de extinción. No obstante, el comunicado tiene un poco de gracia: “engreídos y gorditos como ellos no hay”, y es por esto que se alentó a que no se los alimente con comida para humanos.

