¿Lloverá hoy en Guayaquil? Calor intenso y lo que dice el pronóstico este 27 de abril

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Guayaquil vivirá una jornada de calor intenso este 27 de abril, con temperaturas de hasta 30 °C y sensación térmica más elevada por la humedad.



Existe un 45% de probabilidad de lluvias, principalmente en forma de chubascos aislados hacia la tarde o noche.

La ciudad atraviesa un abril inusualmente caluroso, con registros que han superado los promedios históricos y sensaciones cercanas a los 40 °C.

Guayaquil inicia este lunes 27 de abril bajo un escenario marcado por el calor persistente y una sensación térmica similar a la de semanas anteriores. Aunque el sol dominará gran parte del día, el pronóstico advierte sobre la probabilidad de lluvias aisladas en horas de la tarde o noche.

Otro día de calor y humedad

Para quienes tienen actividades al aire libre, el clima será un factor clave a considerar. Según el Inamhi, las temperaturas seguirán elevadas y la humedad intensificará el ambiente sofocante.

Temperatura máxima: 30 °C, con sensación térmica superior

Temperatura mínima: 23 °C durante la madrugada

Humedad: 73%, elevando la sensación de calor

Vientos: leves, alrededor de 6 km/h

Lluvias: 45% de probabilidad, principalmente al final del día

En el centro, ante la falta de sombra, es común ver a los ciudadanos refrescarse con las contadas piletas que hay en el entorno.Archivo

Un abril inusualmente caluroso

El comportamiento climático de este mes ha estado por encima de lo habitual en la Costa ecuatoriana. En Guayaquil, como ha venido publicando EXPRESO, las temperaturas han superado sus promedios históricos, con picos que alcanzaron los 34,5 °C en los primeros días de abril.

Esta situación responde a una combinación de factores como cielos parcialmente despejados, alta radiación solar y niveles elevados de humedad. Como resultado, la sensación térmica ha llegado a rozar los 40 °C, especialmente entre las 11:00 y las 15:00.

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Especialistas señalan que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico frente a la costa ecuatoriana está aportando mayor energía térmica a la atmósfera, intensificando estas condiciones.

Recomendaciones para este lunes

Ante el calor y la radiación UV en niveles altos, se recomienda tomar precauciones durante la jornada:

Mantenerse hidratado de forma constante

Usar protector solar, gorras y gafas de sol

Optar por ropa ligera y de colores claros

Conducir con precaución si llueve, ya que el pavimento puede volverse resbaladizo

Hasta cuándo durará la ola de calor?

El pronóstico climático no establece una fecha exacta de finalización para la ola de calor, pero sí ofrece una tendencia clara: las condiciones que favorecen las altas temperaturas se mantendrán al menos durante abril y parte de mayo de 2026.

Para mayo, el Inamhi prevé una disminución progresiva de las precipitaciones en la región litoral, con valores que se ubicarán entre lo normal y por debajo de lo normal en varias zonas. Esta reducción de lluvias implica que el ambiente cálido persistirá, aunque podría empezar a moderarse gradualmente hacia finales del mes.

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En junio, el escenario muestra una continuidad de esta tendencia: precipitaciones limitadas en el perfil costero y una ligera estabilización del clima. Sin embargo, esto no significa un descenso abrupto de temperaturas, sino más bien una transición progresiva hacia condiciones menos extremas.