Incendio Cerro Azul: 82 hectáreas de vegetación están en riesgo

La situación en Cerro Azul aún es crítica. Un incendio forestal de gran magnitud se reportó este lunes 2 de diciembre en el sector de Cerro Azul, ubicado en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, entre Los Ceibos y la vía a la costa, y la emergencia, que alcanzó el nivel de alarma 3, aún no logra ser del todo contenida.

Según un comunicado de la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil Segura EP, que detalla en su cuenta oficial de X las actualizaciones del hecho, al momento, a través de un helicóptero Arpía se lanzan 20 descargas de agua de 1.000 litros cada una para contener el avance del fuego.

Más hectáreas afectadas

Si bien, como publicó EXPRESO hace unas horas, 36 hectáreas de Cerro Azul se han visto afectadas directamente por las llamas, son 82 hectáreas de área de influencia en total las que están en riesgo, por lo que están siendo monitoreadas.

Para ello, 120 bomberos distribuidos en 45 unidades trabajan para controlar la emergencia y evitar su propagación. Asimismo, un tractor y 3 tanqueros apoyan en el terreno para hacer frente al fuego y abastecer de agua a las unidades; y una cuadrilla asegura la protección de los animales en la zona afectada.

Conforme a lo anunciado la noche de este 2 de diciembre, las unidades de bomberos permanecerán en el terreno, con 20 bomberos pernoctando en las zonas altas para actuar en caso de que se reactive el fuego, cuyos efectos aún se perciben en los alrededores.

En videos colgados en la red social X, de hecho, todavía se ve el fuego encendido a esta hora (21:00).

¿Cómo se inició el incendio?

En un comunicado emitido esta mañana, el ECU 911 informó que la emergencia fue reportada a las 10:22. Desde entonces, se ha trabajado de manera coordinada para enfrentar el incendio, cuyo olor pudo sentirse en zonas como Los Ceibos, la Espol y hasta en la vía a la costa.

Por originarse el incendio en la zona más alta del cerro, donde están las antenas radiales, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció que, por prevención, desconectó las líneas eléctricas que abastecen de energía a esas infraestructuras de comunicación, lo que afectó la señal y transmisión de varios medios de comunicación radiales y a familias aledañas al sector.

“Por favor, reconecten el servicio de energía en sectores de vía a la costa, Ceibos... El humo del incendio forestal de Cerro Azul no nos deja respirar”, citó en un tuit Chachi Santos, mencionando a CNEL en horas de la tarde.

“El humo llega por todos los frentes. Estamos sin luz y ahogados. Me aterra que suframos lo que sufrió Quito semanas atrás, cuando por incendio provocado prácticamente media capital estuvo en riesgo... No sé qué pasó acá. Guayaquil amaneció caliente, más de lo normal. No sé si hay trabajo preventivo por parte de las autoridades en torno a situaciones de este tipo. No sé si fue provocado. Pero hay que averiguarlo. Y si es así, los implicados merecen cárcel”, señaló el residente de Colinas de Los Ceibos, Claudio Lemas, cerca de las 18:00.

A esta hora (21:00), usuarios que habitan en Los Ceibos aseguran sentir el olor a quemado. "Salí a guardar mi carro y en el ambiente lo que se siente es humo y nada más que humo. Me preocupa que esta situación pueda empeorar. Cerro Azul es un pulmón de Guayaquil, de los pocos que hay, y hoy está en riesgo. Me atemoriza que mañana veamos nada más que cenizas y animales calcinados", aseguró a EXPRESO el residente Antonio Córdova.

Pronunciamiento

Leopoldo Terán, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, indicó a EXPRESO que hasta las 17:00 de este lunes 2 de diciembre seguían varios focos activos, y que la prioridad de protección era el sector del cerro donde se encuentran antenas de radiodifusión.

“Se han prendido unos 6 o 7 sectores del cerro. La ceniza que se esparce por el viento, que es ahorita nuestro peor enemigo, es la que nos está ocasionando los focos en varios sectores. Hay un área de unas 36 hectáreas que es donde está concentrado el flagelo”, expresó Terán.

“El sector donde se inició es una parte alta, que por el lugar donde está creemos, hasta ahora, que no es provocado, sino que pudo haber sido algún tipo de elemento que ya no depende de que alguien lo provocó. Pero la investigación continúa”, sostuvo, sin dar más detalles.

