Guayaquil: Ruta Centro cumple su primer año con actividades culturales

La calle Panamá ofreció una agenda de actividades, como zumba, índor, ciclismo y carreras en el aniversario de Ruta Centro

Actividades culturales y recreativas marcan la jornada en el centro.

La iniciativa del Municipio de Guayaquil de peatonalizar la calle Panamá todos los domingos cumplió su primer año con una jornada cargada de deporte, gastronomía y arte. Los eventos, que atrajeron a cientos de ciudadanos al centro de la urbe, destacaron por la diversidad de actividades para todas las edades.

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El cronograma inició a las 08:00 con la carrera AquaRun, organizada por Emapag. La competencia partió desde la Plaza de la Administración con la participación de 600 personas en el marco del Día Mundial del Agua. El evento contó con dos categorías: 5K y 1K, esta última bajo la modalidad pet friendly y con presencia de niños.

Christopher Troya y Mariuxi Villamar se llevaron los primeros lugares en la categoría principal, mientras que Abel Andrade destacó en la competencia infantil.

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Deporte en la 9 de Octubre

A partir de las 09:00 inició el torneo de índor para menores de entre 12 y 14 años entre los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) de Guasmo, Trinitaria, 29 y Oriente, y Cisne 2.

El cuadrangular, coordinado por la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE), concluyó con la entrega de trofeos y certificados.

En Panamá y Loja la fiesta continúa 💃



La música no se detiene en Ruta Centro. Desde las 16h00, Tierra Canela se toma el escenario para llenar la calle de ritmo, baile y alegría en este espacio recuperado para todos.



Seguimos activando la ciudad con cultura, música y comunidad,… pic.twitter.com/LRAKJI6yQg — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) March 29, 2026

De manera paralela, se desarrollaron sesiones de bailoterapia para mujeres, además de la 15.ª edición de Yoga en las Alturas, que reunió a cerca de 100 personas en el rooftop del Hotel Ibis Styles.

Fanesca y cultura en el centro

La gastronomía también fue protagonista en la Plaza San Francisco con el programa 'Guayaquil Sabe', edición fanesca. El chef Santiago Granda realizó una demostración en vivo de la preparación de este plato típico de Semana Santa ante 500 asistentes, según cifras municipales.

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En el ámbito cultural, el Museo del Cacao acogió la exposición 'Miradas al Centro Urbano', una muestra de 22 fotografías de autores pertenecientes a FotoClub Guayaquil y la Comunidad InstaGuayaquil.

Por otro lado, Fabianna Jaramillo fue premiada por su afiche 'Domingo de encebollado', ganador del concurso al mejor póster de Ruta Centro.

La agenda continúa

Para las 16:00 está programado el concierto gratuito del grupo ecuatoriano Tierra Canela en las calles Panamá y Loja.

Luego, a las 17:30, tocará María José Pino, conocida como DJ Chincha.

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