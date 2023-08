Las fuerzas del orden irrespetan las disposiciones de uso de cascos

Incluso los mismos agentes del orden no cumplen con las disposiciones y los reglamentos respecto al uso de cascos en el Puerto Principal. Como se observa en la imagen, uno no solo que no porta el casco, sino que el vehículo no tiene placa en la parte trasera: doble sanción.

Los guayaquileños reclaman a diario por estas situaciones que incomodan a la comunidad. A EXPRESO han llegado quejas desde distintos puntos del Puerto Principal, esperando que las autoridades locales den una solución a las problemáticas de los barrios.

Limpieza

La basura se acumula en las veredas de la calle Cuenca

Quienes habitan en la calle Cuenca denuncian convivir con la basura acumulada en la intersección con la 6 de Marzo. Los moradores alertan que la fetidez es tal que se torna imposible comer, incluso dentro de casa. Solicitan la intervención urgente de Urvaseo para saber por qué pasa eso y sancionar.

Infracción

Los delivery hacen piruetas en plena vía a Daule

La comunidad está cansada de que los motorizados, incluidos los que hacen delivery, utilicen las vías para hacer un show. En la avenida León Febres Cordero, la principal de La Aurora, en Daule, cada noche se movilizan levantando las ruedas y hacen otros ‘trucos’ que ponen en riesgo al resto de conductores.

Ambulantes

El comercio informal se toma las aceras de Sauces

Los comerciantes informales que recorren Sauces 3, frente a los bloques de Sauces 4, se han tomado cerca de 30 metros de la vereda para ofrecer telas, frutas, juguetes y carteras. La ciudadanía reclama por esta situación que se ha vuelto común, en especial el fin de semana.