Fallo del Registro de la Propiedad causa pérdidas de tiempo y dinero a los usuarios

A Jhon Parrales le da miedo de que lo despidan por la cantidad de veces que ha pedido permiso para ir al Registro de la Propiedad. Teme también que, al no tener el documento de levantamiento de patrimonio familiar, el banco no le facilite un préstamo a tiempo para reparar su casa antes de la temporada lluviosa, que está a vísperas de iniciar. Lleva un mes a la espera de la diligencia, “pero esto no avanza”, dice impaciente y preocupado por ‘volar’ a su trabajo, lejos del centro.

No es aislado el caso de Parrales, como adelantó este Diario, se trata de una afectación a 1.300 usuarios, según las cifras que maneja el registrador de la propiedad Ivole Zurita. Se da luego de que la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad, situada en Córdova entre P. Ycaza y Manuel Rendón, iniciara un plan piloto de registro sin libros.

Ese contratiempo no solo significó para Parrales una pérdida de tiempo, sino también de dinero, asegura. A las 12:00 de este 5 de diciembre, un taxi alquilado por hora lo esperaba al pie de la institución municipal para llevarlo de vuelta a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), donde labora. “Estoy perdiendo tiempo del trabajo, me ha tocado fletar un carro de ida y vuelta; lo tengo dando vueltas, eso es un gasto”, manifiesta.

Retrasos y desorden en el Registro de la Propiedad Leer más

El jefe de Luis Borbor, en cambio, se canso de esperar por un certificado de inscripción de posesión efectiva. Ahora lo envía a él para que agilice el documento. “Mi jefe ya ha venido varias veces, ahora me envía a mí. Yo he venido como cuatro veces en un mes. No se sabe lo que sucede, que han tardado tanto tiempo”, dice.

A Gissella Vera le molesta la atención del establecimiento. Ella llegó a pedir un valor de escrituras. Sacó turno a las 09:00, esperó media hora y se tuvo que ir. Regresó cerca de las 12:30, pero la espera seguía hasta las 13:00. “Es una atención pésima. (...)Antes no era así, daban el ticket y enseguida atendían, ahora es fatal la espera”, se queja.

El usuario Roque Mera dice que no ha tenido problemas con los trámites, pero sí se queja de que los formularios ya no sean facilitados por la institución de manera gratuita “como antes”, explica. “Ahora hay que sacar estos documento online y hay personas que no sabemos cómo usarlo. Afuera a veces se paran a vender informalmente, pero los han botado”, cuenta.

De los 1.300 documentos pendientes en el Registro de la Propiedad, Zurita aseguró a EXPRESO que faltan 600 entre compra venta e inscripciones. “Los mismos que estarán listos el viernes próximo, lo que nos permitirá normalizar la atención a los usuarios”, aseguró.

El funcionario argumentó que el atraso obedece al retiro de dos asesores registrales, que lo ayudaban en la tarea. “Lo importante es que ya disponemos de dos colaboradores, con quienes estamos avanzando en el proceso, para normalizar la atención”, señaló.

Además, Zurita prefirió evitar una posible confrontación con María José Castelblanco, gerenta de la empresa municipal desde junio de este año, cuando se inició el plan piloto de cero papeles, aunque una jueza detuviera dicho proyecto por no ser su competencia. “Aquí no hay un conflicto de poderes”, dijo Zurita. Por su parte, la Empresa Municipal Registro de la propiedad adjudicó, mediante un comunicado, cualquier demora al Registrador de la Propiedad.