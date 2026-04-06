En La Ferroviaria sueñan con un barrio activo para disfrutar del vecino estero Salado

La ciudadela La Ferroviaria enfrenta diversos problemas pese a su ubicación estratégica junto al estero Salado de Guayaquil

La ciudadela La Ferroviaria es vecina del estero Salado y de atractivos como su malecón.

Al igual que muchos sectores de Guayaquil, los habitantes de la ciudadela La Ferroviaria enfrentan problemas de inseguridad ciudadana y falta de espacios adecuados. Especialistas consultados por EXPRESO sugieren cómo mejorar este sector ubicado entre el centro y el norte de la ciudad.

Rosa Jiménez caminaba con su pequeña mascota, Doki, por un lindero junto al estero Salado, en la ciudadela Ferroviaria. Eran las 10:00 del jueves y, tras un recorrido corto, decidió sentarse a descansar un momento en una de las bancas de ese tramo regenerado. Un guardia privado de seguridad rondaba la zona, que conecta con el puente del Velero.

“En las mañanas aquí no pasa mucha gente. Algunos vecinos salimos a dar las vueltas, otros trotan, suben por el Velero, van al centro y regresan. Pero también hay que estar atentos por los delincuentes”, expresó la ciudadana, en referencia a la avenida 13 SO.

Esa vía, cuya extensión no supera las seis cuadras, también colinda con el Malecón del Salado. Hacia el tramo este se observa una mayor cantidad de personas circulando.

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¿Cuáles son las problemáticas en la ciudadela La Ferroviaria?

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Pero esa tranquilidad de la ciudadela Ferroviaria esconde varias problemáticas: robos a transeúntes, consumo de droga en espacios públicos, así como la alteración del orden por parte de personas que llegan desde otras zonas para libar cerca del parque central o del malecón.

“Hay hombres que llegan a jugar pelota al parque y, ya después, cuando terminan, se ponen a beber, ponen la música a todo volumen, a hablar a los gritos, a decir majaderías”, expuso Kerly Mestanza, quien vive desde hace más de 20 años cerca de este espacio público.

Otro problema frecuente en esta ciudadela del oeste de Guayaquil es la presencia de recicladores. Jairo Ochoa, residente, explicó que en varias ocasiones han sufrido interrupciones del servicio de energía eléctrica tras el robo de cables por parte de estas personas.

“El año pasado sufrimos bastante por eso. No son minutos, sino horas que nos quedamos sin luz hasta que reparen. Imagínese que también vivimos con el miedo constante de que se roben los cables y nos dejen a oscuras”, manifestó.

En el entorno del puente del Velero, el sendero que conecta a la ciudadela con este viaducto ya presenta daños. Un equipo de EXPRESO evidenció al menos un par de huecos, lo que genera riesgos para los peatones.

Por las noches, además, hay tramos oscuros, lo que propicia el cometimiento de delitos.

En el puente del Velero, en la avenida Barcelona, hay huecos que ponen en peligro a los peatones. ÁLEX LIMA

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Recuperar la identidad de La Ferroviaria es el reto

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La ciudadela Ferroviaria vive ese contraste desde hace años: un sector residencial con diversos problemas, que colinda con una zona de alto impacto turístico en la urbe.

Para la arquitecta Gilda San Andrés, la actual condición de la ciudadela Ferroviaria no es aislada, sino el resultado de una pérdida progresiva de identidad y dinamismo.

Recordó que la zona se desarrolló alrededor de la antigua ruta del tren que conectaba Guayaquil con balnearios, especialmente hacia Salinas.

Ese crecimiento inicial respondió a la presencia de trabajadores vinculados al ferrocarril, lo que marcó el carácter residencial del sector, en el marco de una expansión urbana que comenzó a consolidarse desde mediados del siglo XX.

Sin embargo, ese valor histórico contrasta con la situación actual. “Se ha vuelto un lugar de paso y, encima, peligroso”, advirtió San Andrés.

Para la experta, la ciudadela perdió protagonismo frente a otros polos cercanos, pese a estar rodeada de equipamientos clave.

En ese entorno, destacó la cercanía con el Malecón del Salado, el colegio Vicente Rocafuerte y la Universidad Católica. “Hay muchos estudiantes que viven en los alrededores… sobre todo en la Ferroviaria”.

Es el caso de Fernando Orozco, oriundo de Machala, quien llegó hace dos años a Guayaquil para cursar sus estudios superiores. Se instaló en un departamento en la ciudadela Ferroviaria por recomendación de un familiar que también vivió en el sector durante su etapa universitaria.

“No he tenido problemas de robos, pero sí creo que hace falta que den la vuelta los policías. Lo que me gusta de la Ferroviaria, además de que está cerca de mi U, es que está al lado del malecón. Hay chicos de otros lados, como Cuenca o Riobamba, que son estudiantes y viven aquí, pero no salen mucho por temor”, comentó.

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Ojos de la gente en la calle para garantizar seguridad

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Ante este escenario, San Andrés identificó una oportunidad para replantear el uso del sector y potenciar su dinámica urbana.

En esa línea, la arquitecta sugirió recuperar el concepto de barrio activo a partir de la presencia constante de personas en el espacio público.

Para ello citó una teoría de la urbanista Jane Jacobs: “los ojos en la calle”. San Andrés explicó que la seguridad no depende únicamente de la vigilancia formal, sino del uso cotidiano de los espacios.

Para lograrlo, consideró clave impulsar actividades acordes a las necesidades actuales y al espacio disponible, así como a las personas que visitan la ciudadela, tomando en cuenta que en Guayaquil ha existido históricamente una cultura dinámica de apropiación del espacio público.

“Pero para ello primero se debe hacer un análisis: ¿qué necesitan quienes habitan el sector? ¿Quiénes lo frecuentan desde zonas cercanas? Solo así se podrá, realmente, reactivar la zona”, explicó.

El planificador urbano Carlos Arias señaló que la ciudadela Ferroviaria tiene condiciones para integrarse a un circuito urbano más amplio, pero no como un corredor turístico tradicional, sino como un eje de conexión activo entre espacios consolidados.

Indicó que su ubicación, próxima al Malecón del Salado, la avenida 9 de Octubre e incluso el estadio Monumental, le otorga un valor estratégico que hoy está subutilizado.

“La activación del borde del estero, el fortalecimiento de pequeños ejes peatonales y la recuperación de la identidad histórica del sector pueden impulsarlo para que se convierta en un barrio vivo”, expuso.

Sin embargo, explicó que el primer paso no es atraer visitantes, sino garantizar condiciones básicas: continuidad de aceras, iluminación adecuada, mantenimiento de senderos y control del uso del espacio público.

“Sin estos elementos, la percepción de inseguridad limita cualquier intento de activación sostenida”, indicó Arias.

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