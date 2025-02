Elecciones Ecuador 2025: ATM desplegará más de 900 agentes en Guayaquil

Con motivo de las próximas elecciones, que se celebrarán el 9 de febrero de 2025, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil ha dispuesto el despliegue de decenas de uniformados de su institución para controlar las vías durante esta fecha.

Como es costumbre en época electoral, cientos de ciudadanos del Puerto Principal salen en masa para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, debido al gran número de personas que se movilizan, se prevé una jornada complicada. Por este motivo, la ATM anunció que un total de 912 uniformados saldrán a las calles de la ciudad para esta fecha.

A este contingente se sumarán 441 vehículos, entre patrullas y motos, para coordinar los desvíos y aliviar la circulación en los sitios más congestionados. En los centros de mayor afluencia de votantes, como terminales terrestres y centros comerciales, la presencia de estos uniformados será mayor.

Cierres viales

Por ejemplo, las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en la ciudadela Atarazana, la avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta la intersección con la avenida Sufragio Libre, se mantendrán cerradas desde el viernes 7 de febrero a partir de las 16:00.

Otro de los puntos intervenidos será la avenida 9 de Octubre, en el tramo que comprende desde la Malecón y la calle Pedro Carbo, que permanecerán cerrados durante las votaciones y desde las 15:00 de ese día, el cierre se extenderá hasta la calle Boyacá. Esta medida obligará a los buses y vehículos particulares que acostumbran a circular por estas zonas a tomar rutas alternas.

No obstante, la ciudadanía no confía en que el caos vehicular pueda ser controlado durante esta jornada. “En ninguna elección dan el control suficiente de los carros, ni en el día a día lo hacen, pero durante las votaciones sí se los ve. Debo admitir que en estas épocas sí hay presencia, pero no importa porque no aportan nada; nadie los respeta y dan indicaciones confusas, haciendo que el resto de los vehículos se detenga donde no corresponde o generando congestión en otros puntos, cuando a veces solo la presencia de semáforos sería suficiente para distribuir el tráfico”, asegura Miguel Manzur, quien vota en el sur de Guayaquil desde 2018. Manzur afirma que, en cada votación, el caos se apodera de vías como la 25 de Julio y de las calles internas cercanas a los recintos.

Por su parte, Daniel Freire, quien votará por primera vez, ya ha asimilado que tendrá que enfrentarse al caos en las vías y a un trayecto de aproximadamente una hora hasta encontrar parqueo, a pesar de que su centro de votación está a solo 8 kilómetros de su residencia. “Siento que me tomará más tiempo llegar a pie a mi recinto electoral que en carro, porque todo estará hecho un infierno. En las votaciones a las que he acompañado a mis padres, veo de todo, menos a los de la ATM”, comenta.

Acciones desde más instituciones

Además de la ATM, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se suma a los operativos para el 9 de febrero. La entidad indica que a nivel nacional desplegarán un total de 5.237 agentes; de este total, 822 serán distribuidos en Guayas y 260 en la Zona 8 (que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón).

