(Galería) 'Ecuador' se cae a pedazos al pie del puente de la Unidad Nacional

Lo que otrora fue un letrero luminoso que sirvió para promocionar al país turísticamente, hoy es solo escombros. Las letras gigantes con el nombre del país, de la millonaria campaña 'All You Need Is Ecuador', implementada en el gobierno de Rafael Correa hace seis años, y que se ubican dentro de la también abandonada estación de trenes de Durán, están arruinadas.

EXPRESO visitó el lugar y pudo constatar que la estructura de las siete letras, de seis metros de altura, con imágenes turísticas del país al parecer no recibieron mantenimiento los últimos años. De hecho, un morador del sector bromea con quienes llegan allí a hacerse fotos. "Vayan, avancen a las letras gigantes, a ver cómo se cae el país", dice a los visitantes.

Prev Next Este es el aspecto de las letras de seis metros de Durán actualmente. (Blanca Moncada / Expreso)

El atractivo formaba parte de la campaña turística All You Need Is Ecuador, que impulsó el Ministerio de Turismo en la época de Correa y que se difundió al mundo del 1 al 10 de abril de 2014 con otras 19 letras en diferentes ciudades del planeta.

La campaña le costó al Estado 18 millones de dólares. Las letras de Durán se podían divisar desde el Puente de la Unidad Nacional en la noche y los visitantes del ahora cerrado tren las usaban de escenario para hacerse fotos.

En cada una de las letras se observaban paisajes y animales que se encuentran en varias regiones del país. Hoy, solo las recubre una lona de color desgastado y a veces ni eso.

Ahora mismo el turismo, luego de la pandemia por la COVID-19, es uno de los sectores más golpeados. Este emblema da cuenta de esa realidad hoy.