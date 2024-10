Civismo, música y orgullo colmaron las calles de Guayaquil por sus fiestas

Un clima mañanero fresco fue el ambiente ideal para que cerca de diez mil estudiantes de 90 planteles marchen en honor a su ciudad.

Un momento de júbilo y civismo

El Boulevard 9 de Octubre se uniformó de gala y fue la vía principal del Desfile Cívico. En las veredas capturaban el momento con sus celulares los sonrientes padres de familia. “A mí me llena de alegría ver la experiencia que se llevan mis hijos rindiendo homenaje a Guayaquil. Lastimosamente yo no pude participar en un desfile, por eso me agrada que ellos sí puedan” contó Jessica Canchingre.

En cuadrillas encabezadas por los abanderados, las bastoneras bailaban y cantaban al ritmo de las percusiones de sus compañeros; por su lado, ellos innovaron con gafas, peinados y otros accesorios que añadieron más color a la fiesta cívica.

Las bandas estudiantiles marcaron el paso del desfile. GERARDO MENOSCAL

A medida que han pasado los años, cuentan los ciudadanos, el desfile se ha vuelto ‘más moderno’ y pintoresco: “Todo está muy bonito. Antes eran chéveres pero ahora como que están más movidos, me gusta”, dijo Carmen Herrera, quien junto a otros miembros de su familia asistió a disfrutar del evento

Por la 9 de Octubre han recorrido cientos de miles de estudiantes en desfiles cívicos por Guayaquil: “por lo menos menos cincuenta” son los que recuerda Víctor Villao, de 94 años.

“Esta calle es mi lugar desde que era niño. Aquí deben ser todos los desfiles. ¡Guayaquil vive! Es una ciudad hermosa, mi tierra y mi patria”, exclamó Villao.

Los protagonistas fueron los estudiantes. Ellos palpitaron el orgullo de pertenecer a Guayaquil y poder celebrarlo con arte y mucha carisma. ''Me ha gustado toda esta experiencia: levantarme temprano, ensayar con mis compañeros, practicamos bastante, todo valió la pena'' manifestó Saul Vega, estudiante de la Academia Naval Guayaquil.

Un atractivo turístico

Al final del desfile, en 9 de Octubre y Pedro Carbo, se ubicó la tarima para autoridades y las reinas de la ciudad. Allí, la directora municipal de Turismo, Tahiz Panus, supervisaba y disfrutaba de esta fiesta cívica que organizaron. ''A través de la juventud se vive el fervor cívico. Por ellos hay que levantarnos todos los días a salir adelante'', contó la autoridad a EXPRESO. ''Tenemos muchos eventos este fin de semana para celebrar a Guayaquil, como el Budokan en el Palacio de Cristal y la feria Alcaldía de Guayaquil' en Parque Samanes'', añadió

Es así como se mantiene vivo el orgullo guayaquileño, con eventos que conglomeran a miles de ciudadanos y les contagia con arte un sentido de pertenencia que evoluciona, pero nunca se apaga.

