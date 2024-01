Cortes de agua en Guayaquil: anuncian suspensiones hasta el 19 de enero

Una veintena de sectores de Guayaquil, como cada semana, sufrirán de un corte de agua. Esta vez, zonas del norte, centro y sur de Guayaquil se verán afectados con interrupciones que, en algunos casos, durarán 10 horas.

Cortes de agua en Guayaquil: anuncian suspensión de suministro el 8 y 9 de diciembre Leer más

Este 16 de enero, de 8:00 a 18:00, los sectores Unidos Venceremos, San Nicolás, San Francisco, En Pie de Lucha, Asaab Bucaram no tendrán el servicio; mientras que de 9:00 a 14:00 no lo tendrá la Bahía, la calle 10 de Agosto, las calles 6, Brasil y Lorenzo de Garaycoa, donde se levantan decenas de negocios..

Raquel Luque, propietaria de un comedor en la Lorenzo de Garaycoa, denuncia a Interagua de ser la causante de sus pérdidas económicas. "Nos dejan sin el sustento de un día. Sus trabajos, que responden siempre a lo mismo aun cuando no mejora en absoluto el servicio, nos causan pérdidas. Y hoy, que estamos enfrentando una crisis de inseguridad que nos tiene a todos encerrados, necesitamos trabajar, ganar dinero, así sea poco. Pero estas interrupciones, nos 'matan'", indicó.

De 9:00 a 17:00, el 17 de enero próximo, la Pradera 2 y las ciudadelas Miramar y Lorenzo Tous, experimentarán lo mismo; situación que desde ya ha llenado de coraje a los residentes,, que dicen estar hartos de que todas las semanas pase lo mismo.

"No hay una bendita semana donde no haya cortes. ¿Y el Municipio sanciona o dice algo? ¿Explica por lo menos que eso sea normal? Me parece totalmente absurdo. Interagua lo único que hace es decir que habrá cortes y ya. Estoy harto de este panorama que parece no hallar remedio", se quejó Richard Bermúdez, habitante de La Pradera 2.

A licitación segundo tramo del proyecto de agua potable para Calderón Leer más

La doceava etapa de La Alborada será la afectada de la noche del 17 de enero y la madrugada del 18. En todo el vecindario habrá un corte que inicia a las 22:00 y termina a la 4:00, aunque los usuarios dudan de que realmente así sea. "Cuando hay una interrupción del servicio, por la razón que sea, nunca vuelve a la hora indicada. Siempre miente Interagua. Por lo visto ese día tendremos toque de queda y, a la par, estaremos secos. Me tocará comprar nuevamente botellones de agua. Y es que lo he hecho tantas veces que ya parece que fuera yo el dueño de un minimarket", aseguró Adela Palma, residente del vecindario.

Para el 19 de enero, de 8:00 a 17:00 Bastión Popular permanecerá sin el líquido vital.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!