Durante los últimos 40 días la mayoría de personas tuvieron que cambiar de hábitos. Este ha sido uno de los efectos de la llegada de la pandemia del COVID-19 al país y, asimismo, motivó a que las familias incluyan en su jornada diaria una serie de actividades para sobrellevar el encierro como juegos de azar, maratones de películas...

Pero este tiempo también ha sido aprovechado por los artistas, quienes hicieron volar su imaginación para elaborar nuevas propuestas y difundirlas a través de las plataformas virtuales a diferentes personas y de manera especial a los niños.

Es el caso del grupo de teatro Papagayo, que tuvo que reinventarse y sacar el lado positivo del confinamiento. Así lo asegura su directora Aleida Santiago. “Me dije: esto va para largo y junto a mi hija decidimos ayudar a los niños que están en la casa con actividades lúdicas y entretenidas”.

Actividad. Los artistas aprovechan el tiempo para compartir su talento, en especial a los niños. Cortesía.

Santiago recuerda que en los primeros días de la emergencia sanitaria compuso una canción con una letra que motive a que los más pequeños del hogar se laven las manos de una manera correcta, pero sobre todo divertida.

“¡A los pocos días ya se sabían la canción! Fue bonito tener esa retroalimentación”, comenta la artista, quien luego de la acogida del tema continuó realizando otros trabajos como contar cuentos, y que han sido transmitidos, dos veces a la semana, a través de YouTube e Instagram.

Pero uno de los momentos que más gusto le dio fue cuando los audiovisuales fueron vistos en directo por infantes de países como Estados Unidos y Perú. Por ello, Papagayo prepara un especial por el Día del Niño, donde predomine el sentido de “la alegría y la esperanza”.

Entre los artistas también sobresalen los pintores, quienes aparte de dedicar varias horas al día para elaborar una obra han visto en la cuarentena una oportunidad para que las personas conozcan su trabajo, las diversas técnicas artísticas y sigan paso a paso el proceso del pintado.

Por ejemplo, la artista plástica Lorena Parrales luego de recuperarse del COVID-19, hace unos días, transmitió clases de pintura a sus alumnas a través de grupos de WhatsApp. Una actividad en la que, además, le ha servido como una especie de terapia para su mejoría.

“Me entretiene y es una forma de escapar de toda esta cuestión fea que se ve y que se escucha. Por mi casa muchos han muerto y eso a todos nos mantiene en zozobra. Incluso no pude dormir y ahora con el arte me he tranquilizado”, relata.

Por su parte, una de las demostraciones de pintura en vivo que realizó el artista guayaquileño Ronald Rizzo fue ‘Rostro de Jesús’, el pasado Jueves Santo en su estudio artístico ubicado en la cooperativa Polo Sur, en la Isla Trinitaria. La jornada fue seguida por más de 350 usuarios.

El también escultor es consciente que en estos días las personas no pueden salir de sus viviendas, por lo que ha fomentado la utilización de elementos no tan convencionales para pintar, pero que la mayoría tiene en casa: café, pimientos y otros vegetales. “A los niños les gusta. Además utilicé un tronco de madera para plasmar la imagen de la Virgen de la Dolorosa. Muestro el proceso de aerografía, retrato, pintura sobre cartulina y dibujos didácticos dirigido a los niños de Educación Básica Elemental”, precisa.

Las clases online las transmite a través de su cuenta de Instagram y este jueves, a las 18:00, pintará un cuadro por el Día de las Madres, que se conmemora el siguiente domingo. Entre los usuarios que sigan la actividad sorteará el lienzo.

El escultor guayaquileño Manuel Velasteguí también ha continuado desarrollando nuevas creaciones. Lo hace en la terraza de su vivienda, en la ciudadela Bellavista, en el norte. Allí, con las debidas medidas de seguridad, realiza la obra ‘Figuras humanas’, basada en material reciclado (metal sobre lienzo y pintura acrílica).

Velasteguí sostiene que el arte ha sido un enorme aliciente para paliar los estragos de la pandemia. No obstante, subraya que la música, pintura, teatro y otras manifestaciones artísticas han ofrecido a quienes están en sus casas “mensajes de fe, amor, alegría y de resistencia”. Añade que con la ayuda de las redes sociales y otras plataformas los artistas ahora realizan una infinidad de creaciones y ratifica que “el arte es un regalo de Dios y medicina para el alma”.