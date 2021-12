Hay quienes dicen que, por la pandemia, el Parque Norte de Milagro se vio afectado. No solo porque ya no recibió a sus fieles visitantes, sino porque quienes ejercían el comercio en sus alrededores tampoco regresaron.

Pero el panorama desolador y la falta de mantenimiento que se evidencia en sus juegos infantiles datan de mucho antes de la llegada de la COVID. En la administración municipal anterior fue poco lo que las autoridades hicieron por este sitio de diversión para niños, denuncian los residentes del barrio Los Chirijos, aledaño al sitio de esparcimiento.

Washington Guevara es el coordinador del Comité Pro Mejoras del Parque Norte y asegura que, a pesar de la insistencia ante las autoridades de turno, no han logrado conseguir que el lugar vuelva a ser como antes. “Lo único que logramos es que nos abran una puerta para que los de la tercera edad juguemos vóley. De ahí vienen en las noches a hacer bailoterapia, pero son las mismas personas del Municipio”, indicó.

Urge atención para este parque que necesita de vida y gente. Aquí tratan de entrar como sea por algo de distracción. Un área que todos queremos requiere tener familias en el sitio.

Washington Guevara,

residente

Su vecino, Vicente Gualongo, recuerda los días en que todos los moradores del barrio lucharon para que las autoridades transformen lo que antes fue un terreno baldío y lleno de malezas, en un parque de diversiones.

Estado. El parque permanece vacío y ha empezado a deteriorarse. Miguel Laje

“Aquí venía gente hasta de otras ciudades. El comercio era impresionante. Los niños se divertían y esto era muy bonito: había vida. Eso se mantuvo por unos diez años, pero ahora solo nos quedan los recuerdos. Los recuerdos de niños riendo y jugando”, dice apenado, mientras observa el sitio desolado, con los juegos infantiles deteriorados y sus puertas cerradas.

Consultado sobre este escenario el Cabildo se limita a decir que sí ha dado mantenimiento en las baterías sanitarias y en la limpieza; de los juegos no dice nada. Sobre las puertas cerradas, niega lo denunciado por los residentes. “El parque está abierto al público”, defiende; aunque este Diario en los tres días que recorrió el lugar para hacer esta nota vio nada más que cerrojos y un entorno vacío.

Hecho. Los vecinos no se quejan de la limpieza, pues aseguran que el Cabildo lo asea. Se lamentan de que no se permita el ingreso y que no sea más un punto de encuentro.

“Los niños, por querer entrar, se meten por medio de esos tubos que son parte del cerramiento, corriendo peligro”, señaló Guevara, al tiempo en que mostraba la fotografía en la que se veía a un menor atrapado entre los fierros.

Este parque ha perdido todo su brillo, nadie puede entrar y los juegos tan bonitos que tenía han empezado a perder su color. Nos preocupa que se pierda la obra.

Vicente Gualongo,

habitante de Los Chirijos

Su hermana, Ageita Guevara, añadió que en los más de 70 años que lleva viviendo en el sector, nunca pensó ver el parque de esa manera, pues creyó que cuando lo construyeron, las autoridades se preocuparían por darle mantenimiento.

A eso le suma que, en las noches, desde hace unos cinco meses, llegan personas a ensayar con una banda de guerra y, como no lo pueden hacer dentro del parque, lo hacen en la calle, cerca de su casa. “Hay ruido todo el tiempo, hay molestias, para ellos, para nosotros. Lamentablemente para todos”, sentencia; al hacer un llamado a que las autoridades se reúnan con los vecinos para tomar acciones inmediatas.