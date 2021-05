Carlos Hernández renuncia al Municipio

David Nurnberg Velasco es el nuevo director de Infraestructura Comunitaria del Municipio de Guayaquil, desde el pasado 11 de mayo, cuando Carlos Hernández presentó la renuncia a la entidad, conoció EXPRESO.

La entidad confirmó la salida de Hernández con un comunicado interno en donde se socializa que será reemplazado por Nurnberg, quien en cambio estaba a cargo de la subdirección de Obras Públicas, por contrato, y cuenta con 20 años de experiencia en diseño y construcción.

El ahora funcionario es arquitecto y tiene un posgrado en Administración de la Construcción en la Universidad Ramón Llul, de Barcelona.

Dentro de sus obras destacan el diseño y construcción de urbanizaciones, residencias, centros recreacionales públicos y privados, complejos deportivos, además de diseños paisajistas para parques y jardines.

Por su parte, Hernández ha confirmado a este Diario que dejó el Municipio, donde trabajó 7 años por creer que cumplió un ciclo en su vida profesional.

“Cumplí un ciclo interesante y me voy agradecido con la gestión. He desarrollado un informe que da cuenta de mi trabajo estos años. Cuando uno siente que cumplió un ciclo, es mejor dar un paso al costado. He formado parte de un gran equipo. Ahora voy a hacer cosas para mí”, dijo.

Desde su Dirección se gestaron obras recientes, como ‘Monumento a los Caídos, en la Plaza Colón, o el Centro de Bienestar Animal, que le costará 2 millones a la ciudad.