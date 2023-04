La calle Ayacucho se resiste a que el miedo los domine

El escenario en la tradicional calle Ayacucho, históricamente conocida por vender todo tipo de repuestos de autos, no es el mejor, sin duda. En las últimas dos semanas se han reportados dos secuestros a comerciantes (uno de ellos ya rescatado), los robos han subido como la espuma en el sector y en las calles aledañas, como sucedió ayer, hay alertas de bomba.

“No puedo negar que trabajar en la Ayacucho está jodido. Sin embargo, estamos al pie de lucha y listos para pelear. Hay extorsiones y ‘vacunadores’, sí, como en todos lados. Pero no vamos a permitir que este punto comercial, ícono de la ciudad, muera. Estamos unidos para ser el muro contra los delincuentes. No vamos a dejar que el pánico nos venza. Ya no más”, señaló ayer a EXPRESO el comerciante Diego González, uno de los tantos que hoy cerrarán su negocio para hacer un plantón en el que exigirán a las autoridades respuestas.

Plantón. En la intersección de las calles Machala y Ayacucho, a las 09:00, se iniciará la marcha para exigir cambios y acciones. La comunidad no quiere más extorsiones.



La empresarios y administradores de los locales que se levantan a lo largo de las 26 cuadras que integran la arteria, aunque reconocen tener pérdidas económicas (con suerte la mayoría vende al día el 30 % de lo que hacían hace tres años), alertan que continuarán trabajando en sus negocios.

“Lo que ha pasado con nuestros compañeros sí nos preocupa. Saber que hay secuestro, por supuesto que nos duele. Pero por el mismo hecho de apoyar a nuestros vecinos que, como nosotros, llevan años en estos espacios, nos mantendremos con los negocios abiertos y unidos. Estamos fortaleciéndonos como podemos”, afirma una comerciante que pide que se omita su nombre, pero muestra el látigo que ha comprado para defenderse.

Calle Ayacucho. Látigos, como los de la imagen, y bates de madera son utilizados por los comerciantes para defenderse de los antisociales. CARLOS KLINGER

Que les dará con este a quienes intenten vulnerar su espacio, advierte. Que lo hará si van con cuchillos, navajas o machetes. “Si veo que vienen con armas, pediré ayuda al entorno. Y es que ahora hemos decidido defendernos en masa y no mirar hacia otro lado, sino defendernos”, advierte.

Unos metros más adelante de su establecimiento, situado en la intersección con la calle Asisclo Garay, Alfredo Lara, quien atiende desde hace más de una década en la esquina de Babahoyo, cuenta que ante la cantidad de robos, como la mayoría ha comprado ya un bate. Él empezará el trámite para obtener el permiso de armas. Pero como sabe que demorará, con este objeto de madera buscará espantar a quien lo quiera atacar; a él o a sus clientes.

“Si disparo ahora, eso lo sabe toda nuestra comunidad, iremos presos. Las cosas no están tan claras o en regla aún como parece. Por eso, estamos agarrando a quien podamos. Mañana (hoy) solicitaremos a las autoridades que haya sirenas, botones de auxilio, cámaras, seguridad en cada cuadra, más UPC”, dice y hace hincapié en que a diario la lista de víctimas de los robos se engorda.

200 negocios

en promedio hay en la calle Ayacucho. Hoy todos cerrarán sus puertas para marchar.



Sobre los raptos cometidos, hasta el cierre de esta edición no hubo actualización de datos por parte de la Policía. De la última víctima registrada, Alberto Santisteban, propietario de un negocio que importa repuestos para vehículos en las calles Ayacucho y la Décima, lo que se sabe es que el pasado 10 de abril, unos sujetos en un vehículo sin placas se lo llevaron. Por su rescate, los antisociales pedían $ 100.000.

Pero no solo en esta avenida, donde ayer a un equipo de Teleamazonas tras terminar una transmisión en vivo les robaron las pertenencias y los equipos, las alarmas se mantienen encendidas. A pocos metros de la Ayacucho, en Medardo Ángel Silva y Lizardo García, ayer mismo hubo una alerta de bomba.

En un sobre manila, dos cargas explosivas y un panfleto firmado por un grupo de delincuencia organizada fueron hallados. Según informó el coronel Walter Gómez, jefe del distrito 9 de Octubre, las cargas no tenían mecha, por lo que no fue necesaria la detonación. En el punto, que permaneció acordonado por cerca de una hora, la Policía analizó la escena para iniciar la investigación y saber si la amenaza iba dirigida a una persona en específico o al área como tal.

“Lo que estamos viendo es el vivo reflejo de lo que pasa en el Puerto Principal. Y me apena ver cómo mi ciudad se apaga. No obstante, siempre se ha dicho que los guayaquileños somos guerreros. Por eso pienso que todo está en que le demos vuelta a la sartén. Hoy, quizás, más de uno está atemorizado; pero aunque suene trillado, los buenos somos más y podemos luchar. Hay quienes, como yo, estamos practicando autodefensa. Pero requerimos de la atención de la autoridad. Yo responsabilizo de lo que pasa al presidente Guillermo Lasso, pero por la indiferencia con la que aborda este tema, que requiere también de la atención de la Asamblea. ¿Por qué no están aquí, con nosotros, con el pueblo?”, piensa el comerciante Ernesto Cárdenas.

Mirtha Carvajal, quien atiende un local de repuestos cerca de la calle Andrés Marín, ha perdido la cuenta de las agresiones registradas en lo que va del año en la Ayacucho y el entorno comercial. Está consciente de que su espacio de trabajo no es el de antes. En el pasado, además de comercio y bulla, hubo comunidad.

Ahora sobresalen las rejas. Y los encuentros entre vecinos y compañeros se limitan, otra vez por precaución, a los mensajes o llamadas telefónicas. Pero a su juicio, este escenario, aunque grave, es reversible. “Podemos volver a ser la Ayacucho de antes. Todo depende de la voluntad política. De nuestro lado, somos una sociedad civil organizada. Como familia, estamos defendiendo nuestro sector”, alega.

Gobernación: La cita con los comerciantes, pendiente

Sobre la marcha que los comerciantes harán en la calle Ayacucho, ayer el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, indicó que ellos están en su libertad de movilizarse; pero que en los próximos días les hará una visita. “El diálogo lo haremos, así como lo hemos hecho con todos los que la convocan. La gente quiere que le resuelvan sus pedidos y los voy a escuchar. Unos dicen que la marcha es política, pero no lo sé. Yo por eso me reuniré luego con ellos para abordar cada punto”, indicó en una reunión que se llevó a cabo con los comerciantes de la Bahía.

Francesco Tabacchi, durante la reunión con los comerciantes de la bahía. Cortesía

En esta, Tabacchi anunció la reconstrucción de una UPC y el permiso para que la empresa privada construya otra. Allí los comerciantes aseguraron que no es verdad que la zona esté sufriendo un auge de ‘vacunas’.