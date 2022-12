“Ni una llamada contestan, jamás resuelven el problema; una aplicación definitivamente no será la respuesta, mire cómo estamos. Está en vigencia ya un mes, pero no funciona”, reclama la ciudadana Josselyn Armijos, al referirse a la aplicación que lanzó la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), AlertAPP Gye.

Esta, como indicó en un inicio la Corporación, a través de un comunicado, está operativa por ahora en nueve sectores (Sauces, Alborada, Kennedy, La Garzota, Simón Bolívar, Urdesa, Miraflores, Bellavista, Ferroviaria y Los Ceibos); sin embargo, los usuarios tienen problemas de conectividad.

“La joven se desangraba y el ECU 911 jamás llegó” Leer más

Que es ineficaz, que el sistema no los registra y si lo hace no los reconoce, se quejan.

Decenas de usuarios señalan que en el registro de usuario les refleja en sus pantallas ‘error para registro’, y cuando vuelven a intentarlo les indica que ya hay un usuario ingresado.

Recelo Ciudadanos temen que esta app no responda eficazmente por los fallos previos de la CSCG para atender llamadas de auxilio.



“Me sale todo eso y luego intento entrar, ya que supuestamente ya existo, pero nada. Esto está peor que antes, que el mismo ECU-911, que ya nos daba problemas. Si antes la ayuda no llegaba, peor con la app”, señala Anirys Pezos, de La Ferroviaria.

Rocío Villagrán, quien habita en Urdesa, en cambio no ha podido descargar la aplicación. “Ni en mi trabajo, que es en Urdesa o en mi casa puedo hacer el registro. Todo el tiempo me sale error, error y más error. No paso de la pantalla de inicio y me preocupa porque emergencias ya he tenido. Si esto no me sirve, las llamadas al ECU no me contestan, entonces a quién acudo”, cuestiona.

La gente busca rapidez cuando hace estas llamadas. Escribir a un chat solo ralentiza el proceso, que debería consistir en solo marcar pocos números y listo.

Daniel Pontón, experto en seguridad



Con gritos e insultos, Gustavo Zúñiga hace oídos sordos al reclamo de un ciudadano Leer más

Andrea Alomía y Christhel Roldós, vecinos de la Alborada, presentan el mismo inconveniente. “He apagado y reiniciado mi teléfono en varias ocasiones. No sé qué más hacer. Si la app no estaba lista, era mejor que no la lancen. La idea no es mala, siempre que haya eficacia y eso no hay”, lamenta.

Rocío Villagrán, de Urdesa, y José López, de Sauces 8, si bien pudieron registrarse (tras dos días de intentos); han tenido dificultades con la geolocalización. “He querido denunciar robos y la dirección no aparece. Me paso ingresando y saliendo, poniendo usuario, dirección y clave tantas veces, que el ladrón hasta se va”, agrega López.

Para Villagrán, quien ha experimentado algo similar, urge que la Corporación analice los errores. “En casos de emergencia, los segundos cuentan. ¿Para qué tantos filtros? Nosotros necesitamos efectividad, es lo mismo que pasaba con las llamadas... No veo el cambio ni la ayuda”, piensa.

Pero la queja ciudadana no solo aterriza en la falla de registro y el servicio, sino que también en la poca confianza que genera esta entidad para atender problemáticas. En un reportaje anterior, EXPRESO ya relató las dificultades que causaba el servicio del ECU- 911 en Guayaquil, asumido por la CSCG. “Se supone que la app iba a dar una solución a los vacíos, pero no pasó”, sostiene Villagrán.

El problema principal es que no hay suficientes unidades de ayuda y personal. Se busca apoyar; pero sin los suficientes recursos, de nada servirán todos estos esfuerzos.

Abraham Correa, experto en seguridad



Frente a ello, EXPRESO consultó a Gustavo Zúñiga, presidente de la CSCG, sobre estas falencias, pero no hubo respuesta de su parte hasta el cierre de esta edición. Le consultó sobre por qué hay problemas de conectividad, cuándo y cómo lo solucionarán; quién mide la efectividad de la aplicación; quién está atendiendo las llamadas de los usuario, si no sirve en algunos casos Alerta App...; pero hubo silencio.

Con el lanzamiento de la aplicación y experiencia ciudadana, EXPRESO consultó a expertos en seguridad sobre la efectividad de estas herramientas; a lo que especialistas como Abraham Correa señalan que los errores del sistema recaen sobre la falta de unidades y personal de ayuda. De allí que con una app o una llamada la atención será similar, advierte.

“Los esfuerzos pueden ser positivos, pero sin las unidades suficientes para atender las emergencias de nada servirá poner más medios de comunicación”, señala Correa; al coincidir con el máster en Criminalística Jorge Villacreses; que sin más unidades, bomberos y policías, además de ambulancias disponibles, el resultado no será eficaz.

Puede dar una ayuda a través de un GPS incorporado, pero sin los recursos suficientes para dar auxilio, desde un inicio no funcionará como debe ser, de forma eficaz y rápida.

Jorge Villacreses, experto en seguridad



Sin embargo, Villacreses rescata que esta aplicación podría tener una utilidad. “Uno de los problemas más grandes con el sistema de ayuda ha sido que ni los operadores ni los ciudadanos se ubican geológicamente . Con una función de rastreo en la app, esto ayudaría a localizar más rápido el punto exacto de la emergencia. Si se atiende este punto, habrá un soporte real”, señala.

Para el también experto en seguridad, Daniel Pontón, no obstante, si no hay rapidez, poco o nada se hará. “La gente busca rapidez”, precisa; al hacer énfasis en que una aplicación en la que se debe entrar, escribir que se necesita ayuda y enviar el mensaje, tomaría más tiempo del esperado para acudir y servir en el problema. Esto implica pasos extras en medio de una emergencia. Puede ayudar a informar algo que está sucediendo, sí, pero en una emergencia llamar al 911 es lo único esencial. Es este servicio el que hay que repotenciar”, defiende.

Según lo anunciado en su momento por la Corporación, con AlertAPP Gye se podrá contactar vía chat con las operadoras de la CSCG y mandar videos y fotos de la situación. Pero, señala Emily Monroy, quien se queja de la experiencia que en varias ocasiones tuvo con el ECU-911, de qué sirve que mande foto o un mensaje si la ayuda no llega. “Ni cuando tuve a alguien desangrándose en mis brazos vino alguien al llamar al ECU-911. Peor será ahora. En una situación así, el tiempo es sinónimo de vida o muerte”, alega.